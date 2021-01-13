بيترهانسل يقترب من اللقب 14 لرالي دكار

اقترب الفرنسي المخضرم ستيفان بيترهانسل من تعزيز رقمه القياسي بالفوز بلقب رالي دكار للمرة 14 عقب إنهاء المرحلة العاشرة في السعودية بفارق 17 دقيقة عن أقرب منافسيه اليوم الأربعاء.

وحافظ السائق، المعروف بلقب "السيد دكار"، على صدارة مريحة في فئة السيارات.

واحتل بيترهانسل سائق "ميني" المركز الثالث في المرحلة الممتدة 342 كيلومتراً من نيوم إلى العلا.

ويبقى حامل اللقب كارلوس ساينز في المركز الثالث بالترتيب العام ولكن بفارق أكثر من ساعة عن القمة.

وأنهى السائق السعودي يزيد الراجحي المرحلة العاشرة في المركز الأول قاطعا خط الوصول على ثلاثة إطارات.

في فئة الدراجات النارية، تبددت أحلام متصدر السباق خوسيه إجناسيو كورنيخو بعد تعرضه لحادث وانسحب قبل مرحلتين على النهاية بعد الخضوع لفحص طبي.

وبانسحاب التشيلي كورنيخو، انحصرت المنافسة بين حامل اللقب الأميركي ريكي برابيك وزميله الأرجنتيني في فريق "هوندا" كيفن بنابيدس.

وتعرض كورنيخو لحادث بعد 252 كيلومتراً لكنه وصل لخط النهاية قبل الانسحاب بعد فحص طبي بسبب مخاوف من إصابته بارتجاج.

وكان كورنيخو في الصدارة بفارق 11 دقيقة عند بداية اليوم.

وفاز الأميركي برابيك بالمرحلة وأصبح الآن خلف بنابيدس بفارق 51 ثانية فيما يحتل البريطاني سام سندرلاند المركز الثالث مع فريق "كيه.تي.إم" بفارق عشر دقائق و36 ثانية عن القمة.

وينتهي الرالي في جدة بعد غد الجمعة.