شاهد رياضة: كارثة ودية!

عمرو عبيد (القاهرة)

ارتبط كايزر تشيفز وأورلاندو بيراتس بأغلب الكوارث التي ضربت مباريات كرة القدم في جنوب أفريقيا، ربما بسبب التعصب الجماهيري الشديد لكليهما، بجانب عدم التنظيم الإداري والأمني، الذي أدى لتكرار تلك الحوادث المؤسفة، بصورة محزنة وغريبة جداً.

أقل هذه الحوادث ضرراً وقع في نهاية يوليو عام 2017، خلال مباراة ودية جمعت الفريقين الشهيرين، في إطار الاستعداد لخوض مباريات الدوري المحلي بجنوب أفريقيا قبل انطلاقه بأيام قليلة، حيث لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 17 آخرين، خلال تدافع نحو بوابات ملعب «إف إن بي» بجوهانسبرج.

إلا أن أبريل من عام 2001 كان شاهداً على واحد من أسوأ الكوارث الكروية التي عرفتها كرة جنوب أفريقيا، خلال إقامة «ديربي سويتو» بين ذات الفريقين، في ملعب «إليس بارك» بجوهانسبرج أيضاً، الذي احتشد فيه ما يقارب 90 ألف متفرج، بزيادة 30 ألف عن سعته المعتادة، وبعد هدف تعادل سجله «القراصنة»، اندفع الآلاف لمحاولة اقتحام الملعب، ومتابعة ما بقى من المباراة، ليسقط 43 قتيلاً داخل الميدان.

الغريب أن مباراة ودية سبقت بداية الموسم الرسمية، في 13 يناير 1991، جمعت الفريقين الشهيرين، بحضور 30 ألف مشجع من جماهيرهما، اكتظ بهم ملعب أوبنهايمر بمدينة أوركني، زيادة على سعته الرسمية المقدرة بـ23 ألفاً، من دون وجود فواصل بينهم، وبعد هدف لـ«تشيفز» هذه المرة، انتفضت جماهير أورلاندو اعتراضاً، لتلقي بالزجاجات على خصومهم، بل تجاوز الشغب كل الحدود لدرجة استخدام آلات حادة، مما أدى لتدافع الجماهير هرباً من الاعتداء، ووقع 42 مشجعاً ضحية لهذا العنف المجنون، ويُذكر أن العام الماضي شهد قيام إدارة وأساطير نادي كايزر تشيفز، بإحياء ذكرى تلك الحادثة، التي يُخشى وقوعها في كل مرة يواجه أورلاندو غريمه تشيفز!