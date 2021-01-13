خورفكان يتعاقد مع باولينيو

فيصل النقبي (خورفكان) - تعاقد خورفكان مع المهاجم البرازيلي باولينيو لاعب ليفسكي صوفيا البلغاري رسمياً، ليكون الصفقة الرابعة لـ «النسور» في «الميركاتو الشتوي.

ونجحت إدارة النادي في حسم الصفقة، وتوقيع العقد مع اللاعب الذي بدأ التدريبات مع الفريق، تمهيداً لقيده في القائمة.

يذكر أن خورفكان تعاقد مع عبدالله الرفاعي وطارق الخديم وإسماعيل الحمادي منذ أيام.