رمضان والظنحاني وكايزر «نجوم ديسمبر»

أبوظبي (الاتحاد)

تُوج عبدالله رمضان لاعب وسط الجزيرة بجائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي خلال ديسمبر، كما حصد الهولندي مارسيل كايزر مدرب «فخر أبوظبي» جائزة أفضل مدرب، ليكرر «الثنائي» تفوقهما، بعدما فازا بهذه الجائزة في نوفمبر أيضاً، فيما نال فهد الظنحاني حارس بني ياس، جائزة أفضل حارس.

وتفوق عبدالله رمضان على 4 منافسين في جائزة أفضل لاعب، بعدما ضمت قائمة المرشحين، الأوزبكي شوكورف «الشارقة»، وريان مينديز «النصر»، ورامون لوبيز «خورفكان» ومبوكو «الوحدة».

فيما تفوق كايزر على عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، والروماني دانيال إيسايلا مدرب بني ياس، وتفوق فهد الظنحاني الذي استقبل هدفاً واحداً خلال ديسمبر على جمال عبدالله حارس اتحاد كلباء، وعلي خصيف حارس الجزيرة.

وستقوم رابطة المحترفين بتسليم الفائزين جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم خلال منافسات «الجولة 13».