البيلاروسية سابالينكا تفوز بلقب بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس

توجت البيلاروسية أرينا سابالينكا بلقب بطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات المحترفات فئة 500 نقطة، التي اختتمت اليوم الأربعاء، في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، وذلك بعد 8 أيام من المنافسات المحتدمة في مختلف أدوار البطولة، التي أقيمت تحت إشراف اتحاد لاعبات التنس المحترفات، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع «مبادلة» ومدينة زايد الرياضية و«هيلث بوينت»، وبمجموع جوائز 565,530 ألف دولار أميركي.

وواصلت سابالينكا، التي أصبحت في المركز السابع في التصنيف العالمي الجديد، عروضها القوية بتحقيقها الفوز الخامس عشر على التوالي، واللقب الثالث على التوالي أيضاً، والتاسع في مسيرتها الاحترافية، حيث فازت في اللقاء النهائي على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بمجموعتين دون رد «6-2» و«6-2»، لتحصد جائزة مالية قيمتها أكثر من 68 ألف دولار أميركي و470 نقطة، فيما نالت كوديرميتوفا جائزة مالية بلغت أكثر من 50 ألف دولار أميركي.

وعبرت سابالينكا عن سعادتها وفخرها بتحقيق لقب البطولة الأولى خلال العام الحالي، وتطور مستواها الفني خلال المباريات، مبينة صعوبة الفترة السابقة التي كانت تتدرب فيها في أماكن مغلقة، إلا أن التركيز منذ المباراة الأولى وصولاً للنهائي هو أحد أهم أسباب التتويج باللقب.

وقالت البيلاروسية: «تفوقت على كوديرميتوفا بفضل الإرسالات الساحقة في أغلب الأحيان، ما أفقدها التركيز، لتتوالى النقاط لمصلحتي وتحقيق الفوز في النهائي».

وأشارت إلى أنها ستحصل على فترة استراحة قصيرة، قبل البدء بالاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة، وأن عليها أن تطور مستواها الفني في بعض النقاط الفنية، لكسب المزيد من المباريات وتحقيق ألقاب أخرى.

من جانبها، عبرت الروسية كوديرميتوفا عن سعادتها، على الرغم من الخسارة، بالوصول إلى أول نهائي لها في مسيرتها الاحترافية، واحتلالها المركز الثاني في أول بطولة محترفة للتنس في العام الجديد 2021.

وقالت وصيفة بطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات المحترفات: «مع المرور بالدورين الأول والثاني من البطولة، بدأت أشعر بالتأقلم خلال المباريات. وفي النهائي، المباراة كانت صعبة للغاية، حيث لم تمنحني سابالينكا الفرصة لفرض إيقاعي خلال المواجهة، لكنني بجميع الأحوال أشعر الآن أنني أكثر جاهزية لبطولة أستراليا المفتوحة المقبلة».

وفي منافسات الزوجي، توجت اليابانيتان شوكو أوياما واينا شيبيهارا بمنافسات زوجي البطولة، بعد الفوز في المباراة النهائية على الأميركية كارتر والبرازيلية ستيفاني بمجموعتين مقابل لا شيء، وبواقع 7 - 6 و6 -4، ليحصل الثنائي الياباني على جائزة مالية قيمتها أكثر من 7 آلاف دولار و470 نقطة، وليسدل بذلك الستار على النسخة الأولى من البطولة.