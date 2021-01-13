«الملك» يطارد «لقب الشتاء» في ختام «نصف الدوري»

يستطلع الشارقة «حامل اللقب»، ومتصدر ترتيب دوري الخليج العربي، لقب بطل الشتاء، خلال مباراته مع اتحاد كلباء بعد غدٍ «الجمعة»، حيث يطمح في انتزاع نتيجة إيجابية، تضمن له اللقب، ومواصلة الحفاظ على انفراده بالقمة، بغض النظر عن الاحتمالات الكثيرة التي تصب لمصلحته، من أجل تزعم نصف مشوار الدوري.

ورغم أن مهمته صعبة في «ديربي» قوي يجمعه بـ «النمور»، الذي لم يخسر منذ ثماني جولات متتالية، فإن «الملك» يكفيه الفوز أو التعادل للتتويج بلقب «بطل الشتاء»، بغض النظر عن نتيجة مباراة خورفكان والجزيرة بعد غدٍ.

وتشهد مباريات الغد أيضاً بعض «الديربيات» القوية الأخرى، مثل «ديربي دبي» بين شباب الأهلي والنصر، في مواجهة مشوقة بأهداف مختلفة، يسعى من خلالها «العميد» صاحب المركز الثالث، لتشديد الملاحقة على المتصدر، بينما يرغب «الفرسان» في تصحيح وضعه في المسابقة، والتقدم في الجدول.

وفي عجمان تقام مواجهة مهمة في صراع الهروب من خطر الهبوط، بين «البرتقالي» و«الذئاب»، في صراع قوي لخطف فوز يساوي 6 نقاط، والمباراة الأخيرة في برنامج الغد، تجمع بين حتا «الأخير» من دون فوز حتى الآن، والعين «الخامس»، والذي يسعى لعدم إضاعة المزيد من النقاط، واللحاق بفرق المقدمة.

برنامج مباريات الجولة

الجمعة

الشارقة - اتحاد كلباء

17:00

حتا - العين

17:00

عجمان - الفجيرة

20:00

شباب الأهلي - النصر

20:00

السبت

الظفرة - الوصل

17:00

خورفكان - الجزيرة

17:00

الوحدة - بني ياس

20:00