مبخوت.. «الرقم 1» رغم التراجع!

مصطفى الديب (أبوظبي)

يرى البعض أن علي مبخوت مهاجم الجزيرة والمنتخب، ليس في المستوى الذي كان عليه، خلال المواسم الماضية، إلا أن الأرقام تؤكد عكس ذلك تماماً، حيث إنه «الرقم واحد» في «فخر أبوظبي»، من دون منافس، بل إن نضجه زاد، وخبرته في الملاعب منحته مزيداً من المهارات، مثل صناعة الأهداف الأعلى فيها، مشاركة مع خلفان مبارك «4 أهداف» من حصيلة ما سجله الفريق هذا الموسم.

كما أن مبخوت هو الأعلى تسديداً على المرمى في فريقه، بمجموع 40 مرة، منها 22 بين القائمين والعارضة، فيما سجلت الأرقام أنه أكثر مشاركة هذا الموسم، بظهوره في 12 مباراة، خلال «12 جولة» بدوري الخليج العربي حتى الآن، بنسبة 100%، من دون غياب، وتمثل 1080 دقيقة، وتبعه خلفان مبارك «1058 دقيقة».

وعلى مستوى التمريرات المؤثرة، جاء هداف «فخر أبوظبي»، في المركز الثاني «12 تمريرة»، بالتساوي مع خلفان مبارك، وسبقهما عبدالله رمضان «18 تمريرة».

وعلى صعيد «المهمة الأساسية»، لـ «القناص» في هز الشباك، سجل مبخوت 7 أهداف من بين 28 هدفاً للفريق، أي ما يعادل «الربع»، وتبعه زايد العامري «5 أهداف»، وخلفان مبارك «3 أهداف».

وتؤكد إحصائيات وأرقام 12 مباراة للجزيرة في الدوري حتى الآن، أن «الجماعية» هي السمة الأساسية لـ «فخر أبوظبي»، وأن مبخوت أحد أهم عناصر نجاح هذه الاستراتيجية، في ظل المهارات الخاصة التي اكتسبها بفضل الخبرة، مثل صناعة الأهداف والمراوغة والتمرير، وكذلك القدرة في الوقوف على الكرة، وقت الحاجة إلى تهدئة اللعب.