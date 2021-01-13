30 مقاتلاً في «محاربي الإمارات 15»

أبوظبي (الاتحاد)

اكتملت الاستعدادات النهائية لـ «النسخة 15»، من بطولات فنون القتال المختلطة «محاربي الإمارات»، التي تنطلق بعد غدٍ «الجمعة»، في ذكرى الراحل عبدالمناب نورمحمدوف، والد بطل العالم في وزن الخفيف حبيب نورمحمدوف.

ويتضمن البرنامج 15 نزالاً بين 30 مقاتلاً من 9 جنسيات، وفي النزال الرئيسي، يدافع البطل الحالي لوزن الخفيف البرازيلي برونو ماتشادو عن لقبه ضد الفرنسي ميكايل لوبو، وفي النزال الرئيسي المشترك يلتقي «الأسد الداغستاني» شاميل زافوروف مع البرازيلي ريناتو جوميز، ويعود الجزائري «المبتسم» إلياس بودقزام، بعد مشاركة متميزة في «النسخة 10»، ليواجه الكندي جيسي آرنيت.

وأعلن درويش عن اكتمال التحضيرات لتنفيذ نسخةٍ أخرى من البطولة خلال الشهر نفسه، بعد 7 أيام فقط من «النسخة 15»، وهي النسخة العربية من محاربي الإمارات «النسخة 16»، والتي تطلقها البطولة من منطلق المسؤولية التي حملتها البطولة على عاتقها منذ اقتران اسمها باسم إماراتنا الحبيبة في اكتشاف واحتضان وصقل المقاتلين من مختلف الجنسيات العربية في بقاع الأرض كافة، ممن يتمتعون بمواهب متميزة في فنون القتال المختلطة، ومنحهم منصة بارزة، لإظهار كفاءتهم ومواهبهم.

تقام «النسخة 15» في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في السادسة مساءً، والدعوة مفتوحة للجماهير لحضور الفعاليات، شرط إبراز ما يثبت حصولهم على لقاح «كوفيد-19».