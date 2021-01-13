بشعار «كلنا محمد بن زايد».. مهرجان القدرة ينطلق غداً

محمد حسن (أبوظبي)

تنطلق غداً «الخميس» فعاليات النسخة الثانية لـ«مهرجان محمد بن زايد للقدرة»، الذي تنظمه وتستضيفه قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة على مدى ثلاثة أيام، في احتفالية حب وتقدير كبرى إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحت شعار «كلنا محمد بن زايد»، ويتضمن المهرجان ثلاثة سباقات، الأول للسيدات ويقام غداً، والثاني للإسطبلات الخاصة وتجرى فعالياته الجمعة، والثالث الرئيسي ويقام السبت.

ويجسد المهرجان الدعم اللامحدود، الذي تقدمه القيادة الرشيدة للفروسية بصورة عامة، وسباقات القدرة بصورة خاصة، والذي عزز المكانة العالمية الرفيعة التي وصلتها هذه الرياضة.

ويقام المهرجان بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، استكمالاً لقيم ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم هذه الرياضة العريقة، ورسخ مكانتها في قلوب أبناء الإمارات.

ويأتي المهرجان الذي حقق نجاحاً مميزاً في نسخته الأولى، في افتتاح روزنامة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة لهذا الموسم، وسط ترقب كبير من جميع الإسطبلات والفارسات والفرسان للمنافسة على ألقابه الرفيعة والتواجد على منصة التتويج، لحفر أسمائهم في لوحة الشرف والأبطال.

وتشارك في سباق السيدات 114 فارسة لمسافة 100 كلم، وهو السباق الأول للسيدات ضمن روزنامة هذا الموسم.

أجريت أمس عمليات الفحص البيطري للخيول ووزن الفارسات للتأكد من مطابقة الشروط التي يجب توافرها للمشاركة، وقد وضعت اللجنة المنظمة، أيضاً عدداً من الضوابط التي يتوجب على الفارسات والمدربين الالتزام بها، ومنها عدم الازدحام أمام البوابة البيطرية، ومنع استخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً، وعرض أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته السباق.

وخصصت اللجنة المنظمة الكؤوس للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في سباقات المهرجان الثلاثة، وينال البطل كأساً ذهبية، ويحصل صاحب المركز الثاني على كأس فضية، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على كأس برونزية.

من جهته، أشاد مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بالحماس الكبير في الإقبال على المشاركة في المهرجان، وحرص الإسطبلات على الدفع بنخبة الفرسان وأقوى الخيول، والذي ظهر خلال قوائم التسجيل في السباقات الثلاثة، وهذا يؤكد حرص الجميع على التفاعل مع الحدث والإسهام في إنجاحه.

وقال: «في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس «كوفيد-19»، ومن أجل الحفاظ على سلامة الجميع وفق التعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة وهو هدف أساسي ومهم في الجانب التنظيمي للحدث، فقد تم وضع عدد من الشروط للدخول للقرية تتضمن ضرورة إبراز نتيجة فحص «PCR» -«كوفيد-19»، سلبية، على أن لا تتجاوز 48 ساعة، وإبراز بطاقة الهوية، وارتداء كمامة الوجه، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، وسيتم وضع ربطة يد بعد التأكد من الشروط».