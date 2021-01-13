العين يواجه الشارقة في كأس اليد

رضا سليم (دبي)

تنطلق بعد غدٍ «الجمعة»، مباريات نهائي كأس الإمارات لكرة اليد للرجال، بين العين والشارقة وشباب الأهلي، بنظام الدوري من دور واحد، يتحدد بعدها البطل، طبقاً للترتيب النهائي بعد الجولة الثالثة، ويلتقي «الزعيم» مع «الملك» غداً، بصالة شباب الأهلي، على أن يلعب «البنفسج» مع «الفرسان» بصالة الشارقة يوم الثلاثاء المقبل، فيما تجمع المباراة الثالثة بين الشارقة وشباب الأهلي 23 يناير، بصالة العين.

وفي مباريات الترضية من الرابع إلى السادس، يلتقي الجزيرة والنصر بعد غدٍ بصالة الجزيرة، ويحل الوصل ضيفاً على النصر يوم الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي الوصل مع الجزيرة 23 يناير، ويلعب على المراكز من السابع إلى التاسع، بني ياس ودبا الحصن ومليحة، بداية من لقاء بني ياس ودبا الحصن غداً، ودبا الحصن مع مليحة يوم الثلاثاء، ومليحة مع بني ياس، وبالنسبة للمستوى الأخير، يلعب الظفرة والوحدة على المركز العاشر 23 يناير.