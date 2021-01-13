لابورتا: نعم رفضت «الدون» ولم أندم!

أنور إبراهيم (القاهرة)

فجر خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة الإسباني مفاجأة عندما قال: كنا على وشك التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل رحيله من سبورتنج لشبونة عام 2003، إذ عرضه علينا أحد وكلائه آنذاك، ولكي يغرينا بالصفقة، قال إنهم سيبيعونه إلى مانشستر يونايتد مقابل 19 مليون يورو، ولكن لو وافقنا على شرائه، يكتفون بالحصول على 17 مليون يورو فقط!

وأضاف: كنا تعاقدنا بالفعل مع النجم البرازيلي رونالدينيو، ورفضنا «الدون» لأنه كان يميل أكثر للعب جناحاً، وليس في القلب، ولم نكن بحاجة إلى جناح، ولم أندم على ذلك!

موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية علق على هذه المفاجأة بقوله: لابورتا نسي أن الكرة الحديثة أصبحت مختلفة، ونتخيل لو كان لابورتا وقع مع رونالدو، فكيف سيكون حال الثنائي «ميسي-كريستيانو» من وقتها؟ واستشرف الموقع المستقبل متسائلاً: «الثنائي الحلم» هل يجتمع في برشلونة قريباً، أو عند «السيدة العجوز» في إيطاليا، بعد انتهاء عقد ميسي الصيف المقبل، أو حتى في الدوري الأميركي بعد انتهاء مسيرتهما الاحترافية في أوروبا، كأن يلتقيا في إنتر ميامي الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، أو أي نادٍ أميركي آخر؟.