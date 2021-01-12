الترشح لانتخابات «الطاولة» يبدأ اليوم

منير رحومة (دبي)

يفتح اليوم باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة الطاولة للدورة الأولمبية الجديدة، حيث يستمر قبول استمارات الترشح حتى 27 يناير الجاري، بينما تم تحديد موعد إقامة الجمعية العمومية الانتخابية في 3 مارس المقبل.

وتم اعتماد مختلف المواعيد المحددة لسير العملية الانتخابية، حيث سيتم إعلان القائمة المبدئية للمترشحين في 17 فبراير، وفتح باب الطعون بعده بيوم وغلقه في 22 فبراير، وإصدار قرارات الطعون في 25 من الشهر نفسه، وبعد ذلك يتم إصدار القائمة النهائية في 28 فبراير.

وللإشارة، فإنه بعد إقامة الانتخابات، تفتح باب الطعون في 4 مارس المقبل، وتغلق في 8 من الشهر نفسه، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات في 14 مارس.