«السيتي» يوقع اتفاقية شراكة مع كلوب بوليفار

لندن (د ب أ)

أعلن ملاك مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس، ضم نادٍ جديد، إلى قائمة الأندية التابعة للمجموعة، عبر توقيع اتفاقية شراكة مع كلوب بوليفار، أشهر نادٍ في بوليفيا. وسيكون كلوب بوليفار أول «نادٍ شريك» في «سيتي فوتبول جروب». وكجزء من الصفقة يحصل كلوب بوليفار على المشورة، فيما يخص «الكشافين ومنهجيات التدريب وتطوير استراتيجيات أكاديمية الشباب وعلوم الرياضة وأمور أخرى».

وقال فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيتي فوتبول جروب»: سعداء للغاية بزيادة وجودنا على الصعيد العالمي، من خلال هذا التعاون المهم مع كلوب بوليفار.