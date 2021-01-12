ابن علي يتصدر أبطال «حديبة السلم» للقدرة

أبوظبي (الاتحاد)

سيطرت خيول إسطبلات «حديبة السلم»، العائدة إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على المراكز الثلاثة الأولى لسباق 120 كلم «دولي نجمتين»، والذي أقيم أمس بقرية بوذيب العالمية بالختم، بإشراف اتحاد الفروسية.

وتصدر الفارس المخضرم حسن بن علي على صهوة الجواد «كالاي»، فرسان «حديبة السلم»، حين انطلق إلى المقدمة، اعتباراً من المرحلة الثانية، حتى خط النهاية، قاطعاً المسافة في 6:01:53 ساعة، وبمعدل قدرة بلغ 20:11 كلم في الساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس محمد سادام علم، على صهوة الجواد «أس إم بوليش كيس» بزمن 6:20:45 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 19:11 كلم في الساعة.

وجاء في المركز الثالث، الفارس راشد علي راشد، على صهوة الجواد «فيجور ساديك إم إي«، قاطعاً المسافة في 6:20:47 ساعة، وبمعدل سرعة 19:11 كلم ساعة.

وعقب ختام السباق، قام أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وشارك في السباق 29 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة، وإلى جانب الحدث الرئيس أقيم سباق تأهيلي لمسافة 80 كلم، شارك فيه 45 فارساً، وتمكن 26 من التأهل بنجاح.