«المحترفين» تطلق مبادرة «شتانا سوبر»

أبوظبي (الاتحاد)

قررت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين، إقامة مباراة كأس سوبر الخليج العربي، بين الشارقة وشباب الأهلي، في الساعة الثامنة مساء 22 يناير الجاري باستاد آل مكتوم بنادي النصر.

وستكون البطولة الأولى للموسم الجديد متميزة ومختلفة في كل شيء، من حيث الحملات الترويجية التي تصحبها، ويتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، فضلاً عن التغطيات الاستثنائية التي يتم تقديمها للبطولة قبل وقت كافٍ من انطلاقها.

وتشهد «النسخة 13» للبطولة «شتانا سوبر» شعاراً لها، وتأتي المبادرة تماشياً مع مبادرة «أجمل شتاء في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن مبادرات استراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية الموحدة للإمارات، وهي أول حملة موحدة للسياحة الداخلية على مستوى الدولة.