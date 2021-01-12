سباق نصف ماراثون رأس الخيمة يكشف عن ميدالياته

رأس الخيمة (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة لسباق «نصف ماراثون رأس الخيمة 2021» النقاب اليوم عن مجموعة الميداليات الرائعة، التي ستمنح للفائزين عند اجتياز خط النهاية في السباق المرتقب، الذي سيقام يوم 19 فبراير المقبل، وتتميز الميداليات بتصميم خاص بالحدث. وكان المنظمون قد اختاروا ثلاثة تصاميم وشرائط تعليق، مع تخصيص تصميم واحد لكل فئة ضمن النسخة الخامسة عشرة من الحدث، وتتنوع الميداليات المميزة ذات الأحجام المختلفة بنقوش تدل على الفئة وشعار السباق والسباقات الأخرى للمسافات الأقصر: 21.1 كم، و5 كم، و1 كم.