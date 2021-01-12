«دبي ديزرت كلاسيك» تجمع «كبار الجولف»

دبي (الاتحاد)

أكد عدد كبير من اللاعبين المتوجين بالبطولات الكبرى للجولف مشاركتهم في النسخة المقبلة من بطولة «أوميجا دبي ديزرت كلاسيك»، التي تقام في نادي الإمارات للجولف في الفترة من 28 إلى 31 يناير الجاري، يتقدمهم كل من شين لوري وإيرني إلس وبادريج هارينجتون وجرايم ماكدويل وهنريك ستينسون وداني ويليت ومارتن كايمر قوتهم النارية إلى تشكيلة مميزة.

ومع إعلان كولين موريكاوا وجاستن روز وسيرجيو جارسيا سابقاً، هناك 10 فائزين ببطولات كبرى سيظهرون في نسخة استثنائية للبطولة.

وسينضم إلى نادي الإمارات للجولف عدد كبير من نجوم كأس رايدر، بمن فيهم تومي فليتوود وإيان بولتر ولي ويستوود وتيريل هاتون وبول كيسي ورافا كابريرا بيلو وماثيو فيتزباتريك.

باعتبارها أقدم حدث للجولة الأوروبية يُقام خارج أوروبا، تواصل «أوميجا دبي ديزرت كلاسيك»، التأكيد على مكانتها باعتبارها بطولة لابد من لعبها لأفضل لاعبي الجولف، من خلال جذب التشكيلات ذات المستوى العالمي، عاماً بعد عام.