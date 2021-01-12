الشارقة والجزيرة.. «الشراكة 40»!

سلطان آل علي (دبي)

لا يمكن أن ندخل العام الجديد، من دون إلقاء الضوء على ما حدث في 2020، الذي توقّفت فيه كرة القدم قسراً، وعندما عادت لم تكن بصورتها الطبيعية، وإنما بطريقة استثنائية وما زالت مستمرة.

وإذا ما تناولنا ترتيب دوري الخليج العربي، فإنه يتضمن آخر 8 جولات من موسم 2019-2020، وأول 12 جولة موسم 2020 -2021، مع الإشارة إلى أن بعض الأندية خاضت «الجولة 12» في العام الجديد، وكان من الأفضل على رابطة المحترفين أن تنظر له بعين الاعتبار، بحيث لا تقام جولة واحدة، في عامين مختلفين، مما يؤثر على أمور عدة منها الإحصائيات.

يأتي الجزيرة والشارقة على القمة عام 2020، برصيد 40 نقطة لكلٍ منهما خلال 20 مباراة، وهو رقم متدنٍ، مقارنة بالسنوات السابقة بتحقيق نسبة 66% من النقاط فقط، ويحتل الوحدة المركز الثالث «39 نقطة» خلال 19 مباراة، ومن الإنصاف فإنّ مباراته مع النصر التي جرت في العام الجديد كانت تضعه في الصدارة مع الجزيرة والشارقة بـ40 نقطة، بينما وضعت 36 نقطة العين رابعاً والنصر خامساً «34 نقطة»، وشباب الأهلي وبني ياس السادس والسابع «32 نقطة»، ويحتل عجمان وحتا المركزين قبل الأخير والأخير «9 و7 نقاط على التوالي»، ويحمل «الفرسان» رقم الأقل خسارة بـ3 مباريات، إلا أنه الأكثر تعادلاً «8 مرات».

ويعد الشارقة بقيادة العنبري الأقوى في الجانب التهديفي خلال العام المنصرم «39 هدفاً» بمعدل يقترب من هدفين في المباراة، ويليه العين «38 هدفاً»، والجزيرة ثالثاً «37 هدفاً»، ويعتبر حتا الأقل «12 هدفاً»، وفي الجانب المقابل، فإنّ «العميد» و«العنابي» الأقل استقبالاً للأهداف «17 هدفاً»، بمعدل 0.9 هدف في المباراة، والجزيرة «19 هدفاً»، فيما استقبل حتا العدد الأكبر «42 هدفاً». وعلى صعيد الشباك النظيفة، يأتي «الأزرق» على رأس القائمة بـ9 شباك نظيفة، خلال 19 مباراة خاضها النصر، ومن بعده بني ياس وشباب الأهلي والوحدة بـ7 شباك نظيفة.

ويعتبر الشارقة الأكثر حصولاً على ضربات الجزاء عام 2020 وعددها 9 ضربات خلال 20 مباراة، وبمعدل ضربة كل مباراتين، ويليه شباب الأهلي والعين «6»، والظفرة «5» أما الأكثر ارتكاباً لها فهو بني ياس «8»، ثم عجمان وخورفكان «7» والفجيرة «6».

وعلى صعيد الأرقام الاستثنائية طوال 2020، يملك الشارقة أطول سلسلة متتالية من دون تلقي خسارة بـ14 مباراة من «الجولة 15» في الموسم الماضي، إلى «الجولة 9»، في الموسم الحالي، وحقق 10 انتصارات و4 تعادلات، ويليه شباب الأهلي واتحاد كلباء «8 مباريات» والذي ما زالت سلسلته مستمرة، ويسجل الرقم القياسي له في تاريخه بالدوري، كما يُعد الشارقة الأكثر تحقيقاً للانتصارات على التوالي بـ6 مباريات خلال الجولات الست الأولى هذا الموسم، بالتساوي مع الجزيرة «6 مرات» من «الجولة 6» إلى «الجولة 11».

وعلى النقيض تماماً، فإن حتا صاحب أطول سلسلة خسائر بـ8 مباريات من «الجولة 4» إلى «الجولة 11» هذا الموسم، ويأتي «الإعصار» ثانياً في سلسلة عدم الانتصار بـ15 مباراة، بعد عجمان بـ16 مباراة من «الجولة 16» في الموسم الماضي إلى «الجولة 12» في الموسم الحالي، والفريقان ما زالت سلسلتهما مستمرة!

وبالحديث عن أداء الأندية على ملاعبها، يأتي الوحدة متسيِّداً للمشهد خلال عام 2020 بـ26 من أصل 30 نقطة، حصيلة 8 انتصارات وتعادلين، كما سجل 24 هدفاً واستقبل 6 أهداف، وهو الوحيد الذي لم يخسر على ملعبه إطلاقاً، ليبرهن بذلك على شخصيته الثابتة في مبارياته على ستاد آل نهيان، ويليه الشارقة، والذي جمع 23 نقطة، من 7 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة على ملعبه، والمصادفة أنّ الخسارة جاءت من الوحدة 2-1 في الموسم الماضي. يتصدر العين قائمة الأندية الأكثر خوضاً للمباريات عام 2020، وعددها 33 لقاءً في بمختلف البطولات، وجاء شباب الأهلي ثانياً «32 مباراة»، ولعب الفريقان 39 و38 مباراة على التوالي عام 2019، وهو يعني 6 مواجهات فقط هذا العام.

ويعد الوحدة الأكثر تضرراً، وخاض في العام الماضي 43 مباراة، بينما هذا العام لم يتجاوز 24 مباراة، مما يعني افتقاده 19 مباراة كاملة، بنسبة نقص 44%، ويأتي النصر ثانياً بنسبة نقص 34%، حيث لعب 23 مباراة عام 2020، مقارنة بـ35 عام 2019.

وعلى صعيد معدل خوض المباريات، فقد ارتفع من مباراة كل 8.4 يوم للوحدة عام 2019 إلى مباراة كل 11 يوماً للعين في 2020 بصفتهما الأكثر لعباً خلال العامين.

«الفرسان».. رقم عالمي بـ «أول 18 عاماًً»!

مع بداية العام الجديد، خرج شباب الأهلي من المباراة الأولى متعادلاً مع الوصل 2-2، ليرفع بذلك سلسلة السنوات التي لم يخسر في أول مبارياته بها إلى 18 عاماً متتالياً منذ 2004، حيث تعود آخر خسارة له أمام الشباب 2-1 في الدوري عام 2003.

ومنذ ذلك الحين لم يخسر «الفرسان» مباراته الأولى في العام الجديد على الإطلاق، وحقق الفوز 13 مرة والتعادل في 5 لقاءات.

ويعد الرقم من الأرقام القياسية العالمية المستمرة، مقارنة بالدوريات الخمسة الكبرى، إضافة إلى الدوري السعودي، حيث يملك أولمبيك ليون الفرنسي السلسلة الأعلى المستمرة، بعدم الخسارة لمدة 29 عاماً، منذ 1994، وسان جيرمان الفرنسي «19 عاماً» وشباب الأهلي «18 عاماً»، وليستر سيتي الإنجليزي «13 عاماً» ويتساوى معه الهلال السعودي، وأخيراً دورتموند «12 عاماً».

ويلتون «استثنائي» وجيسوس «متميز»

على صعيد الهدافين في كل البطولات، نال ويلتون لقب هداف 2020 بتسجيله 21 هدفاً مع الشارقة والوصل في 25 مباراة، منها 4 مع «الإمبراطور» و17 مع «الملك»، وتوزعت أهدافه على الدوري بـ15 هدفاً و3 في كأس رئيس الدولة، و3 في دوري أبطال آسيا، ويليه لابا كودجو مهاجم العين، والذي سجل 19 هدفاً خلال 27 مباراة، منها 13 هدفاً في الدوري، وجواو بيدرو مهاجم بني ياس والظفرة «17 هدفاً»، وهو هداف الدوري خلال عام 2020 بـ16 هدفاً، ثم فابيو ليما وعلي مبخوت وإيجور جيسوس بـ15 و14 و13 هدفاً على التوالي. ويعد إيجور جيسوس الذي سجل 13 هدفاً خلال 15 مباراة فقط، صاحب أعلى معدل تهديفي بـ0.87 هدف كل مباراة، يليه ويلتون بمعدل 0.84 هدف وليما وبيدرو بـ 0.71 ولابا بـ0.70، ومبخوت بمعدل 0.61. وتشهد القائمة غياب تيجالي الذي سجل 12 هدفاً خلال 23 مباراة طوال العام.