جارديل ومايجا.. أوراق «برتقالية» جديدة

رضا سليم (دبي)

تعاقد عجمان مع إبراهيم خميس مهاجم اتحاد كلباء للانضمام إلى «البرتقالي»، ليكون الصفقة الثالثة خلال «الميركاتو الشتوي»، بعد التعاقد مع البرازيلي دييجو جارديل، والمالي موديبو مايجا.

وبدأ أيمن الرمادي مدرب عجمان في وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة قبل لقاء الفجيرة في «الجولة 13» لدوري الخليج العربي بعد غد، باستاد راشد بن سعيد، بحثاً عن الفوز الأول هذا الموسم، وهي «التوليفة» التي يظهر فيها الجدد، بعد دخول جارديل صانع ألعاب الظفرة السابق وكويابا البرازيلي السابق، والذي حل بديلاً لمواطنه جوستافو.

وأعلن كويابا فسخ التعاقد مع جارديل «31 عاماً»

بـ «التراضي»، بحسب موقع جلوبو سبورت البرازيلي، وخاض جارديل مع الظفرة موسم 2019-2020، ولعب 1429 دقيقة في 17 مباراة، وسجل هدفاً، فيما لعب مع كويابا 160 دقيقة في مباراتين ولم يهز الشباك.

ودخل المالي موديبو مايجا اللاعب السابق إلى التدريبات بقوة، بعدما التحق بالفريق مؤخراً، قادماً من الدوري التايلاندي، وتم قيده في القائمة بدلاً من الغاني وليام أوسو، وتسعى الإدارة لإبرام صفقات جديدة على مستوى المواطنين خلال «الشتوية».

وأكد محمد حسين مدير فريق عجمان، أن الاستعدادات جارية جيداً لعودة الدوري، بعدما عاد جميع المصابين إلى الفريق، خلال فترة التوقف باستثناء حسين عبدالرحمن، الذي لا يزال تحت العلاج، كما أن معسكر أبوظبي له مكاسب عدة في مقدمتها، خروج اللاعبين من «الملل» في التدريبات، بجانب أن الفريق كان بحاجة لتجهيزات أفضل، في ظل تراجع النتائج، وعدم الفوز رغم العروض القوية التي قدمها «البرتقالي» في الجولات الماضية.

وأضاف: الأمل كبير في عودة الانتصارات في الجولات المقبلة، بعد اكتمال الصفوف، وحصول اللاعبين على جرعة ثقة، وانضمام الجدد، ونأمل أن يشارك جارديل ومايجا في المباراة المقبلة أمام الفجيرة.