«الصقر عنتر» أجواء البهجة

دبي (الاتحاد)

شارك الصقر «عنتر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في فئة «حر جرناس» المحلي، أمس ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، بمشاركة نخبة الصقارين في مختلف الفئات.

وجاءت مشاركة الطير الجديد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتضفي أجواء البهجة، وتضيف المزيد من القوة على الشوط الذي شارك فيه، حيث سعى الصقارون لتحقيق أفضل الأزمنة، وإبراز قدراتهم التنافسية القوية، في البطولة التي تقام تحت رعاية ودعم سموه اللامحدود للرياضات التراثية.

وجاء «عنتر» الثالث في ترتيب شوط «حر جرناس» المحلي الرئيسي الأول، بعدما قطع المسافة في 19.625 ثانية، وحقق المركز الأول في ذلك الشوط منصور علي الكتبي بالطير

«13008» بزمن 19.574 ثانية، ونال المركز الثاني الصقر «أس 2» لسويدان بن دميثان بزمن 19.604 ثانية.

وأشارت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى أن مشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كان لها بالغ الأثر في تحفيز الصقارين، وتأكيد دعم سموه للرياضات التراثية عموماً، والصيد بالصقور على وجه الخصوص، بما شكل أساس نقل البطولة إلى آفاق كبيرة وجعلها المحطة الأبرز التي ينشدها الصقارون دائماً بحثاً عن التميز.

وفي بقية الأشواط التي أقيمت في منافسات المحلي، شهد شوط حر فرخ رئيسي أول، فوز الصقر «عنتر» للشيخ حمدان بن سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بالمركز الأول بزمن 19.778 ثانية.

وفي شوط حر فرخ رئيسي ثاني، فاز سويدان بن دميثان بالطير «نون» بزمن 20.133 ثانية، وفي شوط حر جرناس رئيسي ثاني، فاز حمد بن الشيخ مجرن بالطير «موفق» بزمن 19.368 ثانية.