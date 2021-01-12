4 يجتازون المرحلة الأولى في انتخابات برشلونة

مدريد (أ ف ب)

أعلن برشلونة الإسباني أمس، أن رئيسه السابق جوان لابورتا، وثلاثة مرشحين آخرين اجتازوا المرحلة الأولى من الترشح لانتخابات الرئاسة، بحصول كل منهم على 2257 توقيعاً ضرورياً من المنتسبين للنادي.

وأشار النادي الكتالوني في بيان له إلى أن المرشحين المقبولين، إضافة إلى لابورتا، هم: فيكتور فونت، وتوني فريتشا، وإيميلي روسو، مضيفاً: «لم يتمكن جوردي فاري، وكزافييه فيلاجوانا، وأجوستي بينيديتو، ولويس فرنانديز آلا، وبيري رييرا من الوصول إلى الحد الأدنى من عدد التواقيع المطلوبة.

وبدأ عملية عد التواقيع والتحقق من صحتها أمس، على أن تنتهي غداً.

وتنص اللوائح في النادي على أنه يجب على المرشح الطامح لخوض الانتخابات، جمع ما لا يقل عن 2257 توقيعاً ضرورياً من المنتسبين للنادي «المشجعون-المساهمون»، ليصبح مرشحاً رسمياً. ووفقاً لبيان «البلاوجرانا» جمع لابورتا أكبر عدد من التواقيع «10272»، تلاه فونت «4713»، وفريتشا «2822»، وروسو «2510»، وتجرى الانتخابات 24 يناير الجاري.