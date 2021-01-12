«سوبر الخليج العربي» 22 يناير

دبي (الاتحاد) - قررت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين، إقامة مباراة كأس سوبر الخليج العربي التي تجمع بين الشارقة وشباب الأهلي، في الثامنة مساء الجمعة 22 يناير الجاري، باستاد آل مكتوم بنادي النصر.

وستكون البطولة الأولى للموسم الجديد مميزة ومختلفة في كل شيء، من حيث الحملات الترويجية التي ستصحبها، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، فضلاً عن التغطيات الاستثنائية التي سيتم تقديمها للبطولة قبل وقت كافٍ من انطلاقها.

وستشهد النسخة 13 من بطولة كأس سوبر الخليج العربي «شتانا سوبر» شعاراً لها، وتأتي تلك المبادرة تماشياً مع مبادرة «أجمل شتاء في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن مبادرات استراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات، وهي أول حملة موحدة للسياحة الداخلية على مستوى دولة الإمارات.

وتعد مبادرة الرابطة «شتانا سوبر» تضامناً مع الحملة وتشجيعاً للسياحة والتي تستهدف مختلف فئات المجتمع الإماراتي، من مواطنين ومقيمين وزوار، لتشجيع السياحة الداخلية في مناطق وإمارات الدولة ككل، كوجهة واحدة، مع تسليط الضوء على خصائص وسمات كل إمارة، وإعادة اكتشاف ثروات البلاد الطبيعية والجغرافية والتاريخية، وأماكن الجذب المتعددة على امتداد إمارات الدولة.

ومن المقرر أن تطلق الرابطة خلال الأيام القليلة المقبلة عدداً من الحملات الترويجية لكأس السوبر تتضمن جولة للكأس في مواقع سياحية في الدولة.

وتعد المواجهة بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي في كأس سوبر الخليج العربي، هي الثانية التي يلتقي فيها الفريقان في البطولة، حيث التقيا في النسخة الماضية، وابتسم الحظ للملك الشرقاوي وتوج بالكأس بركلات الترجيح.

يذكر أن استاد آل مكتوم في ثوبه الجديد استضاف الكأس في نسخة 2019، فيما سبق له استضافة المباراة قبل التجديد في نسختي 2008 و2010، وهي المرة الرابعة التي يستضيف فيها «الفيروز الأزرق» للكأس.