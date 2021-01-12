فيكتور يودع «ماسترز الجودو»

أبوظبي (الاتحاد)- خسر لاعبنا فيكتور المصنف الـ 20 في وزن تحت 73 كجم، أمام اللاعب الأوزبكي توريف خيكمتلوخ المصنف الثامن في آخر دقيقة في مباراته، ظهر أمس ضمن مباريات الدور التمهيدي لبطولة الدوحة للماسترز للجودو، والتي افتتحت أمس الأول بصالة الوسيل الرياضية، والتي تمثل محطة مهمة للمشاركين في مشوار الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية رقم 32، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.

وجاءت خسارة فيكتور على الرغم من المستوى الجيد الذي قدمه أمام بطل أوزبكستان أحد المرشحين لمنصة التتويج لذلك الوزن، الذي يضم 30 لاعباً ضمن لاعبي المجموعة الرابعة (D) لهذا الوزن، وبذل فيكتور جهوداً كبيرة على الرغم من ابتعاده عن المنافسات الرسمية لعام كامل منذ بدء الإغلاق بسبب جائحة الكورونا، بجانب وفاة مدرب المنتخب خلال الفترة الماضية، وتأخر وصول البديل بسبب الحظر الصحي.

ومع انتهاء مباريات الجولة الأولى من البطولة، تقف كوريا في صدارة الترتيب العام بذهبيتين، ثم اليابان في المركز الثاني بذهبيتين وفضيتين ثم فرنسا، ولها ذهبية وفضية وبرونزية وفي المركز الرابع كوسوفو بذهبية وبرونزيتين.

ولم تحقق الفرق العربية في البطولة أي انتصارات أهلتها إلى المرحلة الثالثة، وتختتم البطولة اليوم بإقامة 5 مباريات 5 أوزان على مستوى الجنسين، تبدأ بنهائيات مباريات تحت 78 كجم وفوق 78 كجم للوزن الثقيل للسيدات، ونهائيات تحت 90 كجم وتحت 100 كجم وفوق 100 كجم للرجال، والتي ستحدد الترتيب النهائي، وتقدم أبرز المتأهلين لطوكيو.