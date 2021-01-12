«المواي تاي» يوثق تجربة «البطل إلياس» بـ«نمر الحلبة»

أبوظبي (الاتحاد)

وثق اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج لتجربة البطل الدولي إلياس حبيب علي، نجم المنتخب الوطني بفيلم «نمر الحلبة»، بمسرح فندق قصر الإمارات أمس في احتفالية رائعة عكست تجربة البطل الإنسانية وعلى الحلبة، وشهدت حضوراً مميزاً، تقدمه عبد المحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، ومحمد إبراهيم المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وعبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الجو جيتسو، وكان في استقبالهم عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وطارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد.

وجاءت الاحتفالية تقديراً وعرفاناً للإنجازات التي حققها إلياس منذ إشهار الاتحاد في مايو 2017، واستهلت بكلمة لطارق المهيري شكر فيها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على دعمه الكبير والمتواصل لدفع مسيرة الاتحاد إلى الأمام.

وتطرق المهيري إلى التحديات التي واجهت الرياضة في 2020 بسبب جائحة كورونا، وأكد أن الاتحاد برئاسة عبدالله سعيد النيادي استطاع تحقيق إنجازات ونجاحات متواصلة ومكتسبات كبيرة من خلال إقامة الدورات التحكيمية التي تمت «أونلاين»، وإقامة البطولات الافتراضية «عن بُعد»، لضمان استمرارية الأنشطة الرياضية وعدم توقفها.

وفي الفقرة الرئيسية في الحفل بعده قدم الاتحاد فيلماً وثائقياً مميزاً لمشوار نجم موسمه الدولي إلياس حبيب علي «نمر الحلبة»، الذي ركز فيه على الدور التربوي للجيل الصاعد كلاعب قدوة لعب دوراً مهماً ومحورياً في تعزيز التوعية لدى اللاعبين، باتباع السلوكيات والممارسات السليمة التي تعلمها من والديه، وتضمن الفيلم مسيرة النجم منذ الصغر والإنجازات العالمية والآسيوية والعربية والمحلية التي حققها منذ 2018 بفوزه الأول في بطولة العالم بمدينة كانكون «المكسيك» التي شاركت فيها 70 دولة من مختلف القارات، ونال فيها إلياس حبيب علي، الميدالية الذهبية بفوزه على اللاعب البلغاري دانيال في النهائي في وزن تحت 86 كجم.