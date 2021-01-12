13 لاعباً يدخلون «الفترة الحرة» في «الخليج العربي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

بدأت فترة الانتقالات الشتوية في دوري الخليج العربي منذ 5 يناير الجاري، وتستمر حتى أول فبراير المقبل، ومع بحث كل نادٍ عن مطالبه، سواء بإبرام صفقات جديدة، أو تجديد عقود بعض اللاعبين، نجد أن هناك مجموعة من أصحاب الأسماء الكبيرة، دخلت في «الفترة الحرة»، حيث يحق لهم التوقيع لأي نادٍ خلال الوقت الراهن، خاصة أنه تبقى 6 أشهر فقط في عقودهم، ويعد عامر عبدالرحمن لاعب وسط الجزيرة أبرز القائمة التي تضم 13 لاعباً من المواطنين والأجانب، وكذلك هناك أسماء معروفة أخرى، مثل ماجد حسن ووليد عباس وأحمد العطاس «شباب الأهلي»، وخالد العطاس «بني ياس»، وكذلك ماجد سرور وسيف راشد «الشارقة»، وسعيد جمعة «العين» وعبدالله الكربي «الوحدة» وحبيب الفردان «النصر».

وعلى صعيد الأجانب تضم القائمة، الياباني شيوتاني «العين»، وأيضاً ثنائي الجزيرة، وهما: سيريرو لاعب الوسط الجنوب أفريقي، والمدافع الصربي المخضرم ميلوس.