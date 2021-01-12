برباتوف: راموس خيار رائع لـ «الشياطين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يعتقد البلغاري المخضرم ديميتري برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق، أن المدافع الإسباني الدولي سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد سيكون خياراً ممتازاً لـ «الشياطين الحمر».

وقال في حديث لصحيفة «آس» إن راموس، رغم سنوات عمره الـ35، لديه القدرة على اللعب على أعلى مستوى احترافي في «أولد ترافورد»، لأنه يملك الكثير من الخبرة التي يمكن أن تفيد «اليونايتد»، فضلاً عن موهبة تسجيل الأهداف التي يتمتع بها.

وأضاف: راموس من أفضل المدافعين في العالم، بل من أحسن اللاعبين بوجه عام، واهتمام أكثر من نادٍ بضمه، لم يأت من فراغ، بعد أن أصبح حراً من بداية يناير الجاري في التفاوض مع أي نادٍ.

وأكد برباتوف أن قائد «الملكي» يمكنه أن يمثل إضافة مهمة إلى كتيبة النرويجي سولسكاير مدرب «اليونايتد»، بفضل خبراته الأوروبية الكبيرة، وفاعليته أمام مرمى المنافسين، حيث سجل 123 هدفاً حتى الآن، خلال مسيرته.

يذكر أن مفاوضات إدارة «الميرنجي» مع راموس لم تسفر عن أي نتيجة إيجابية حتى الآن، بسبب تمسك اللاعب ببعض الشروط المالية المتعلقة بالراتب، والنادي بعدم التجديد له إلا لموسم واحد.

ويأتي باريس سان جرمان ويوفنتوس في مقدمة الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات راموس، ولكن أياً منهما لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن، بينما تفكر إدارة «اليونايتد» في مسألة ضمه، من دون أن تتخذ أي تحرك ملموس في هذا الشأن.