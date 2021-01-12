مهرجان محمد بن زايد للقدرة على خط الانطلاق

أبوظبي (الاتحاد)

أغلق أمس باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للقدرة، بتسجيل الفرسان والفارسات والخيول المشاركين في السباق الرئيس، بعد اكتمال التسجيل في سباقي السيدات والإسطبلات الخاصة، حيث ينطلق الحدث في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، غداً، ويستمر لثلاثة أيام.

ويقام المهرجان بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويتألف من 3 سباقات: السيدات، الإسطبلات الخاصة، والسباق الرئيس «مفتوح» على كأس المهرجان.

وحددت اللجنة المنظمة 4 خيول لكل إسطبل للمشاركة في كل سباق، ويتم إخطار قبول التسجيل عقب استلام جميع المشاركات، والتحقق من صحتها، كما يحصل الإسطبل على إشعار التسجيلات الموافق عليها، وطالبت اللجنة المنظمة كل إسطبل بتقديم قائمة بأسماء أفراد الطاقم المساعد وإبراز بطاقة الهوية أثناء الفحص البيطري، كما أصدرت اللجنة المنظمة دليلاً للمشاركين، يحتوي على كل تفاصيل الالتزام بالبروتوكول الصحي الصادر من الجهاد المسؤولة والخاص بمكافحة جائحة كورونا.

ويعتبر المهرجان فاتحة السباقات بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الموسم الجديد، حيث تستضيف القرية هذا الموسم 11 سباقاً تغطي معظم الفئات والمستويات.

ورحب مسلم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، بالمشاركين في موسم سباقات القرية، مشيراً إلى أن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ظل يهيئ كل عناصر النجاح للسباقات في القرية، وكذلك لتكون إحدى القلاع المميزة في تنظيم واستضافة الفعاليات.

وقال: افتتاح الموسم في القرية بمهرجان محمد بن زايد هو فخر لنا، وحافز للجميع للعمل، ويضاعف مسؤولياتنا لتقديم موسم متفرد في التنظيم والاستضافة، وتقديم كل الدعم الفني واللوجستي للمشاركين.

وأضاف: تداعيات جائحة كورونا فرضت واقعاً جديداً، ويجب على الجميع الالتزام بالإرشادات المطلوبة والتعامل بها بروح إيجابية لضمان سلامة الجميع، وهذا يضع المشاركين أمام مسؤولية جماعية.

وتابع: القرية جاهزة لاستضافة وتنظيم المهرجان، وأكمل فريق العمل الترتيبات الخاصة بسباقات المهرجان، وكذلك السباقات الأخرى في الموسم، وذلك لأجل توفير الأجواء المناسبة للمشاركين في السباقات لتقديم أفضل ما لديهم.

وتنظم القرية سباق الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم 23 يناير، وفي 29 من الشهر نفسه، يقام سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد للشباب والناشئين لمسافة 120 كلم.

وتعود الفعاليات الكبرى للقرية مجدداً يوم 13 فبراير عبر كأس رئيس الدولة لمسافة 160 كلم، ويعقبه سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد للسيدات يوم 19 فبراير، ويليه في اليوم التالي سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.

وتختتم القرية موسمها بمهرجان أبوظبي الذي يقام على مدار أيام 18 و19 و20 مارس، ويتألف من 3 سباقات: سيدات، وإسطبلات خاصة، لمسافة 100 كلم، وسباق مفتوح لمسافة 120 كلم.