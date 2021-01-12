الحمادي مفاجأة خورفكان أمام الجزيرة

فيصل النقبي (خورفكان)

يسابق خورفكان الزمن لتجهيز إسماعيل الحمادي المنتقل إلى الفريق قادماً من شباب الأهلي، للقاء الجزيرة ضمن «الجولة 13» لدوري الخليج العربي، وسيكون الحمادي «32 عاماً» مفاجأة «النسور»، وأحد الأوراق الهجومية المهمة في التشكيلة.

وتعهد الحمادي بتقديم الأفضل، وتوجه بالشكر إلى إدارة «الفرسان» لموافقتها على طلب خورفكان بالإعارة إلى نهاية الموسم، وأيضاً إدارة خورفكان على ثقتها الكبيرة في إمكانياته، مشيداً بحفاوة الاستقبال وسرعة اندماجه في التدريبات.

وأشار الحمادي إلى جاهزيته للمشاركة مع فريقه الجديد، ويتطلع إلى اللعب أساسياً، والمساهمة في تحقيق أهداف وتطلعات «النسور».