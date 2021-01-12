«الإمارات للدراجات» يضم مارك هيرشي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات عن توقيع عقد مع الدراج مارك هيرشي لينضم إلى صفوف الفريق لموسم 2021، ولمدة 3 سنوات.

يبلغ الدراج السويسري من العمر 22 عاماً، وكان قد حقق موسماً مميزاً عام 2020، حيث فاز في مرحلة من جولة فرنسا، كما فاز في سباق فليش والون، وحلّ في المركز الثاني في سباق «لييج- باستون- لييج»، وحصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم، وسبق أن حمل مارك لقب بطولة العالم تحت 23 عاماً.

وتعليقاً على انضمامه إلى الفريق، قال هيرشي: «أولاً، أتوجه بالشكر إلى فريقي السابق لمساعدته ودعمه طوال السنوات الثلاث الماضية، وأنا سعيد جداً بفرصة الانضمام إلى صفوف فريق الإمارات، وأتطلع إلى رحلتي معه، فنحن نتشارك القيم والأهداف نفسها، وأتمنى أن أستفيد من قدرات الفريق الديناميكية في تطوير مسيرتي الرياضية، وسينصب تركيزي حالياً على المعسكر التدريبي والتعرف إلى أعضاء الفريق، وستكون هذه المرة الأولى التي أزور فيها دولة الإمارات، لذا أتطلع أيضاً إلى استكشاف مدنها الساحرة».