أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم سباق «الكارتينج» الأول

أبوظبي (الاتحاد)

يشهد شهر يناير الجاري، العديد من الفعاليات الرياضية، الثقافية، والاجتماعية التي تحرص أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية على تنظيمها في العاصمة أبوظبي، بحيث تتناسب مع اهتمامات السيدات الرياضيات من كافة الأعمار والجنسيات.

وتهدف الأكاديمية من وراء هذا التنظيم إلى التشجيع على ممارسة الرياضة وجعلها جزءاً لا يتجزأ من نمط الحياة اليومي لأفراد المجتمع، كما أن أثر ممارسة السيدات للأنشطة والمشاركة في الفعاليات يساهم بشكل كبير في نشر السعادة والتفاؤل ورفع روح المنافسة والتحدي، وهو ما تتطلع الأكاديمية إلى ترسيخه بين أفراد المجتمع.

كما تقدم الأكاديمية الدعم بشكل مباشر للمرأة الإماراتية، لتعزيز وغرس القيم المجتمعية والثقافية من خلال الندوات التثقيفية والفعاليات المجتمعية، بدعم لا محدود من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية ورئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، التي لطالما حرصت على توفير كافة عناصر التميز في ميادين المنافسات وتعزيز نقاط القوة التي تمتلكها المرأة بمختلف الأصعدة، انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية الجديدة بتوجيهات القيادة الرشيدة نحو تحقيق رؤية الـ50 عاماً لكي تكون إطاراً للعمل خلال الفترة الحالية والمقبلة، لتحقيق المزيد من التطورات والإنجازات.

وتستمر بطولات الأكاديمية طوال شهر يناير، لتضم عدداً من أهم الفعاليات والأنشطة الأكثر شعبية بين السيدات في المجتمع، بالإضافة إلى تنظيم بعضها للمرة الأولى، تماشياً مع رغبات جميع الفئات التي تفضل هذا النوع من الرياضات مثل الكارتينج، وذلك وسط الإجراءات الاحترازية والصحية التي تعمل على ضمان البيئة المناسبة لمواجهة هذه الجائحة خلال إقامة الحدث، وتشجيع المشاركات على الانضمام والتنافس وقضاء أوقات اجتماعية رياضية في بيئة آمنة.

وستكون إقامة الفعاليات الرياضية خلال هذا الشهر ذات طابع تنافسي من خلال سلسلة من الأحداث التي تشارك فيها السيدات، ابتداءً من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبولينج للسيدات في نسختها الثانية التي ستقام اليوم الأربعاء 13 يناير في مركز خليفة الدولي في مدينة زايد الرياضية، مما يعمل ويساهم ذلك في توسعة القاعدة الجماهيرية للبولينج بين السيدات.

وذكر الموقع الرسمي للأكاديمية أن المشاركة ستكون مفتوحة لمختلف الأعمار والجنسيات، من ثم يتبعه سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري في النسخة السابعة، الذي سيقام يوم الجمعة 22 يناير، وسيكون أيضاً مفتوحاً لجميع السيدات بمختلف الجنسيات والأعمار ومراحل اللياقة البدنية وحيث تختلف المسافات بين 2.5 و5 و11 كم في جزيرة الحديريات، ويليه في يوم 27 يناير، سباق الكارتينج الأول من نوعه بطول 1.2 كم، وفقاً لأعلى معايير الأمان وأحدثها في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، بحيث يتم استقبال طلبات المشاركة من عمر 16 عاماً وما فوق.

والجدير بالذكر بأنه ستقام ندوة تثقيفية صحية افتراضية تتعلق بكيفية تطبيق التكنولوجيا العلمية الحديثة في متابعة ومراقبة التطورات الصحية والبدنية واللياقية للأفراد من خلال موقع زووم وذلك يوم 19 يناير، بمشاركة العديد من المختصين في هذا النطاق.