مان يونايتد-ليفربول أبرز لقاءات الدور الرابع من كأس إنجلترا

ستكون المواجهة بين مانشستر يونايتد وغريمه التقليدي ليفربول على ملعب «أولد ترافورد» أقوى مباريات الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بموجب القرعة التي سحبت الاثنين.

وتقام مباريات هذا الدور يومي 23 و24 يناير الحالي أي أن الفريقين سيلتقيان مرتين خلال أسبوع واحد، لأن ليفربول يستضيف مانشستر يونايتد على ملعب انفيلد في الدوري المحلي في 17 الحالي أيضاً.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري المحلي متساوياً نقاطاً مع مانشستر يونايتد الذي يملك مباراة مؤجلة يخوضها الثلاثاء ضد بيرنلي وهو في حاجة إلى التعادل، أو الفوز لكي ينتزع المركز الأول.

أما نادي مانشستر سيتي، فسيخوض الدور الرابع من الكأس أمام تشلتنهام.

برنامج الدور الرابع:

ايفرتون - شيفيلد ونزداي

برنتفورد - ليستر سيتي

ستوكبورت او وست هام - دوناكستر

تشلسي - لوتون

شيفيلد يونايتد - بليموث

فولهام - بيرنلي

ويكومب - توتنهام

ميلوول - بلاكبول

تشورلي - وولفرهامبتون

بارنسلي - نوريتش سيتي

ساوثمبتون او سشروزبيري - ارسنال

مانشستر يونايتد - ليفربول

سوانسي سيتي - نوتنغهام فوريست

بورنموث - كرولي

تشلتنهام - مانشستر سيتي

ميلوول - بريستول سيتي