الظفرة يستعير كوندي حتى نهاية الموسم

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تعاقد الظفرة مع المهاجم الإسباني بيدرو كوندي «32 عاماً»، لاعب شباب الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لتعزيز الجانب الهجومي، وهي التجربة الثالثة للاعب في دوري الخليج العربي، بعد أن خاض تجربته الأولى مع بني ياس في صيف 2018، قبل أن يرحل منه إلى «الفرسان» في يناير الماضي.

وخاض كوندي بقيمص فريقيه السابقين 42 مباراة بالدوري، أحرز خلالها 25 هدفاً، فيما نال البطاقة الصفراء 6 مرات، بينما لم يخض أي مباراة بالدوري هذا الموسم، مع شباب الأهلي الذي استبعده من قائمة أجانبه الأربعة.