العين والجزيرة «اليد المعادة»

رضا سليم (دبي)

تشهد صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، في الساعة السابعة مساء اليوم، المواجهة المرتقبة بين الجزيرة والعين، في ختام المجموعة الأولى بالدور التمهيدي لكأس الإمارات لكرة اليد للرجال، والتي قررت الاتحاد إعادتها، بعد الاحتجاج الذي قدمه العين اعتراضاً على النتيجة، بسبب خطأ في التسجيل، وانتهت المباراة لمصلحة الجزيرة 31-30.

وتحدد المباراة الفريق الذي يصل إلى النهائي مع الشارقة وشباب الأهلي، حيث يقام بنظام الدوري من دور واحد، ويتحدد بعدها البطل، ويلعب الفائز من الجزيرة والعين في «مثلث النهائي»، والخاسر على المراكز، من الرابع إلى السادس.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة المسابقات جدول مباريات الدور الثاني، والترضية فور انتهاء المباراة، وتحديد موقف الفريقين.

من ناحية أخرى، غادر صالح عاشور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي إلى مصر للمشاركة في بطولة العالم الـ 27 للرجال، مراقباً فنياً ومحاضراً دولياً.