فحوص طبية لفريق «أبوظبي للدراجات» في «برجيل»

أبوظبي (الاتحاد)

يخضع لاعبو نادي أبوظبي للدراجات لفحوص طبية على أعضاء فريق النادي بمستشفى برجيل في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون بين النادي والمستشفى التي وقعت أغسطس الماضي، والتي بموجبها يقدم المستشفى كل التسهيلات والخدمات الطبية التي تؤمن للفريق فحوص دورية، من خلال توفير عيادات خاصة بهم ومتابعتهم في جوانب العلاج الطبيعي، وغيرها من الخدمات الطبية في كل مستوياتها.

ويحرص النادي على إجراء الفحوص الطبية الدورية للدراجين لمتابعة حالاتهم الصحية والبدنية، من خلال تقارير طبية، بهدف توفير معلومات كافية للجهاز الفني عن الحالة الصحية والبدنية للدراجين لتحديد برامج التدريب والمشاركة في السباقات المختلفة.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن خطط النادي الرامية إلى عمل شراكات مع العديد من الجهات في إطار تحقيق الأهداف المرسومة، من أجل بلوغ فريق النادي أعلى المستويات الفنية، وتوفير كل العناصر التي تدفع به إلى النجاحات المنشودة في الجوانب الفنية ورفع كفاءته.

وأكد النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، أن توقيع هذه الاتفاقية مع مستشفى برجيل تأتي ضمن استراتيجية النادي لتوفير كل العناصر التي تخدم الفريق، وفي مقدمتها سلامة الدراجين الصحية لأجل تقديم أفضل ما لديهم، والتي تدعم تفوقهم الفني من خلال تمتعهم بالثقة الكاملة في قوتهم البدنية والصحية، بعد إجراء الفحوص المختلفة التي تمنحهم المؤشر في حجم الجهد الذي يقدمونه في التدريبات والسباقات المختلفة.

وقال: ما سيوفره مستشفى برجيل من خدمات طبية سيدعم خطط وبرامج النادي بتأمين الجانب الصحي للدراجين بأعلى معايير الجودة، وهذا أمر يتصدر أولويات خطط واستراتيجيات النادي لضمان سلامة الدراجين.