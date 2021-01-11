ماتافز «الضغوط المتجددة»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يواجه السلوفيني تيم ماتافز مهاجم الوحدة تحدياً خاصاً، عندما يستضيف «العنابي» فريق بني ياس يوم السبت المقبل، في ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي، خاصة أن اللاعب يعود إلى التشكيلة، بعد فترة انقطاع ليست قصيرة، مكتفياً بخوض 6 مباريات وبزمن لم يتجاوز 486 دقيقة.

ويعود السبب إلى إصابة العضلة الخلفية التي تجددت مرة أخرى، ويعد التوقف الحالي فرصة للإعداد، خاصة أن ماتافز تعافى منها منذ أسبوع، وبدأ التدريبات الجماعية، إلا أنه لم يشارك أمام النصر، في الجولة السابقة لعدم اكتمال جاهزيته البدنية.

وإذا كان ماتافز تعرض للانتقادات بداية الموسم، لعدم تسجيله الأهداف، قبل أن يعود ويحرز 5 أهداف، فإنه أمام الضغوط ذاتها، حيث إنه مطالب بترك بصمته أمام «السماوي»؛ لأن الفوز بالمباراة يعني الكثير لـ «أصحاب السعادة» الذي ما زالت حظوظه قائمة في البطولة المحلية الوحيدة التي ينافس فيها، بعد خروجه من كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

والتحدي الآخر الذي يواجهه ماتافز، أن الوحدة على وشك التوقيع مع مهاجم برازيلي في فئة المقيمين، وسيكون خياراً متاحاً أمام المدرب رازوفيتش في الفترة المقبلة.

وفي المقابل، فإن ظروف الوحدة تعتبر الأفضل بعد عودة المصابين، باستثناء لوفانور الذي أصبح خارج الحسابات، وينتظر أن يعلن بديله قريباً.

يذكر أن المهاجم السلوفيني لمس الكرة في مبارياته الـ6 بالدوري 159 مرة، وله 55 مواجهة هوائية ناجحة، و3 تمريرات مؤثرة، ونجح في المراوغات بنسبة 80%، وهو مطالب بالعودة القوية، خاصة أن الوحدة يفصله عن الشارقة المتصدر 10 نقاط، وبني ياس منافسه في المباراة 4 نقاط، وهو ما يجعل اللقاء بالنسبة له «مفترق طرق» مع ختام النصف الأول، والتفريط في أي نقطة جديدة يعني ابتعاد «السعادة» عن أصحابها من الباب الواسع.