مدية آل مكتوم بطلة سباق السلم للدراجات

تُوجت الشيخة مدية بنت حشر بن مانع آل مكتوم، بلقب سباق الهواة للإماراتيات، ضمن النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل.

وجاء السباق حافلاً بالندية والمستويات القوية على امتداد مسافة 75 كيلومتراً ضمن منطقة محمية المرموم الطبيعية في دبي، وحققت الشيخة مدية آل مكتوم المركز الأول في السباق، وجاءت بالمركز الثاني عائشة فولاذ من فريق «بي أر»، ونالت شهلة الحوسني من شرطة دبي المركز الثالث.

وبلغ عدد المشاركات 89 فتاة إماراتية، في الفرق أو الفردي، حيث تواجدت فرق، مثل شرطة أبوظبي، شرطة دبي، الوثبة، بي أر، ياسي.

وعلى صعيد آخر، تستعد البطولة لإقامة سباق النخبة للمحترفين الرجال اليوم، والذي يمتد لمسافة 157 كيلومتراً، بمشاركة بارزة لأفضل الدراجين من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي بمجموع 94 متسابقاً.



