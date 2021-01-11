اكتمال عقد مربع الذهب في بطولة أبوظبي لـ «تنس المحترفات»

أبوظبي (الاتحاد) - تأهلت المصنفة الـعالمية العاشرة البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى نصف نهائي بطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات المحترفات، بعد فوزها على المصنفة الـ 19 الكازاخية إيلينا ريباكينا 2 - 1، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي التي جرت، في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بإشراف اتحاد لاعبات التنس المحترفات وتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع «مبادلة» ومدينة زايد الرياضية و«هيلث بوينت».

وخسرت الأميركية صوفيا كينين المصنفة الـ 4 من المصنفة الـ 22 اليونانية ماريا سكاري 2/0، كما خسرت الإسبانية سارة تورمو المصنفة الـ 66 من الأوكرانية مارتا كوستوك المصنفة 99 - 2/1 بعد مباراة قوية من الطرفين، وفشلت المصنفة الـ 5 الأوكرانية سفيتولينا في التأهل إلى الدور النصف النهائي بعد خسارتها من الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة الـ 46 - 2/1 في آخر لقاءات دور الثمانية، وتقام منافسات الدور نصف النهائي اليوم لمعرفة المتأهلتين للمباراة النهائية، حيث تلتقي البيلاروسية سابالينكا باليونانية سكاري الساعة 12 ظهراً، ويليها لقاء الأوكرانية كوستوك بالروسية كوديرميتوفا.

وفي منافسات الزوجي، خسرت الأميركية بريدي المصنفة الـ 24 والإسبانية موجروزا المصنفة الـ 15 من الألمانية سيجموند المصنفة الـ 51 والروسية زفوناريفا المصنفة الـ 40 بنتيجة 2/1، وفازت اليابانيتان أوياما وسيباهارا على التايبيه هيسة والتشيكية كريجيكوفا، ويلتقي الفريقان الفائزان لتحديد الطرف الأول في نهائي البطولة اليوم، فيما فازت الأميركية كينين والأسترالية تومليجانوفيك على الفرنسية روس والسلوفينية زيدانسيك 2 - 0، لتلتقيا بالأميركية كارتر والبرازيلية ستيفاني لتحديد الطرف الثاني في نهائي الزوجي.