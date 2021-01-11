الصيرمي يتصدر دوري الصيد بالصقور

دبي (الاتحاد) - انفرد فريق الصيرمي «حامل اللقب» بصدارة دوري الإمارات للصيد بالصقور، بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وسط مطاردة من «ند الشبا» و«دبي» ولكل منهما 4 نقاط، و«الغربي» و«النخبة» و«الإمارات» برصيد نقطتين، و«الطف» و«حبشان» و«صقور العين» و«نوماس» نقطة واحدة.

وأسفرت الجولة عن فوز «الصيرمي» على «الطف» 3-1، و«دبي» على «حبشان» 4-صفر، وتعادل «نوماس» و«النخبة» 2-2 و«ند الشبا» مع «الإمارات»، و«الغربي» مع «صقور العين» بالنتيجة نفسها.

ويرى الصقار خلفان بطي القبيسي من فريق الصيرمي، أن التحدي أقوى هذا العام ومهمة الاحتفاظ باللقب لن تكون سهلة. وقال: الكل جاهز ويستعد بأفضل الصقور ويسعى للتفوق، ومن جانبنا نريد تكرار البقاء في المركز الأول، وأمامنا جولات عديدة قبل التفكير بذلك، فيما أكد زميله في الفريق حميد المنصوري، أن الكل يتمنى التوفيق للجميع في هذه الأجواء الجميلة

وقال: هدفنا الاستعداد للدفاع عن اللقب، وحاولنا عدم وجود أي نقطة ضعف في أي كل فئة، لذلك اخترنا أقوى وأفضل الطيور في كل فئة.