نجوم الجو جيتسو يشاركون في «أبوظبي جراند سلام» بموسكو

أكد عدد كبير من أساطير ونجوم الجو جيتسو في العالم، والمصنفين الأوائل مشاركتهم في الجولة الثالثة من النسخة السادسة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، التي ستقام في موسكو 7 فبراير المقبل.

ومن أبرز الأسماء التي أعلنت عن حضورها ومشاركتها وسجلت على موقع البطولة، البطلة البرازيلية جابريلي باسينها «ملكة البساط» في 2019 والمصنفة الأولى في العالم، ومواطنتيها لاريسا بايز، وكلير سييفينون، إضافة إلى النجوم فرانشيسكو جوناس أندريد، وكاليل سانتوس، والبحريني علي منفردي، وتشارليز نيجرومونتي، وجايمي كانوتو، وإيجور سيلفا، ولاريسا بايز، وبطل وزن الـ 77 كجم في جولة ريو جراند سلام الأخيرة البرازيلي لوكاس جيلبيرتو.

وأكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أن جولة موسكو جراند سلام أصبحت واحدة من أهم الجولات برغم أنها تقام للمرة الثانية، مشيراً إلى أن روسيا من الدول التي تتطور بشكل لافت ومتسارع في رياضة الجو جيتسو، حيث إن عدد الممارسين للعبة في تزايد مستمر، كما أنهم يملكون مشروعاً واعداً لتطوير اللعبة وصناعة الأبطال، ويحرصون على التواصل المستمر مع اتحاد الإمارات ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو للاستفادة من تجربة الإمارات في نشر وتطوير اللعبة وصناعة الأبطال، ويطالبون بزيادة عدد البطولات التي تنظمها الرابطة هناك بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الماضية في موسكو، وكذلك بعد المشاركات العديدة لهم في البطولات التي تنظمها الإمارات.

ووجه الهاشمي الشكر والتقدير لسفارة الدولة في روسيا، وعلى رأسها الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، على الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها لإنجاح كل الجولات والأحداث الرياضية التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في روسيا.

وقال:«بالنسبة لنا في الإمارات نعتبر أن تجربتنا الرائدة في نشر وتطوير اللعبة وصناعة الأبطال في المدارس والأندية والمؤسسات والأكاديميات الخاصة، وكذلك تجربتنا الاحترافية في تنظيم كبرى البطولات في كل قارات العالم ملك للجميع، ونرحب بكل من يرغب في الاستفادة منها أو حتى استنساخها لأن ذلك سيثري المنافسة، ويسهم بشكل قوي في إنجاح مساعي اعتماد اللعبة أولمبياً، وبالتالي ليس غريباً أن يفوق عدد البطولات التي تنظمها الإمارات خارج حدودها 80 بطولة دولية في العام».

وفي تعليقه على حرص أبرز المصنفين العالميين على المشاركة في جولة موسكو أكد الهاشمي: «أن هذا دليل واضح على ثقة الأبطال في النجاح التنظيمي الإماراتي، وعلى تطبيق رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو لأعلى معايير الوقاية الصحية ضمن الإجراءات الاحترازية المعتمدة في البروتوكول الطبي، ونحن فخورون بأن جولاتنا مستمرة حول العالم برغم جائحة كورونا، وبالنجاحات التي تحققت في جولتي ميامي وريو دي جانيرو بفضل جهود فريق العمل، سواء في توفير البيئة المناسبة للمنافسات، أو في تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة، ولا سيما إذا علمنا أن بطولات الجو جيتسو التي تنظمها الإمارات هي الوحيدة التي تقام في العالم حالياً اعتباراً من صيف العام الماضي، في ظل تعليق النشاط بسبب تأثيرات كورونا في أغلب دول العالم، وفي معظم الاتحادات القارية والدولية والإقليمية».

وأضاف الهاشمي:«اجتمعت بطارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام، وأكدت عليه ضرورة تنفيذ أجندة البطولات الخارجية في مواعيدها، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة، والاستمرار في تحدي الظروف لتحويل جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على العالم إلى قصة نجاح في الإمارات، وطالبته بالاستمرار في تطبيق منظومة القوانين الجديدة التي تتضمن إلغاء الأفضليات وتحويلها إلى نقاط، واللجوء إلى الدقيقة الذهبية في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في الجولات الأخيرة».



