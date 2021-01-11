«المحروسة» تحصد لقب صير بني ياس في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت المهرة «المحروسة» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، وبإشراف أرنست أورتيل، وقيادة فابريس فيرون، أداءً لافتاً في سباق جزيرة صير بني ياس، أمس الأول، ضمن فعاليات الحفل السادس لمضمار نادي أبوظبي للفروسية.

وحققت خيول خالد خليفة النابودة بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي ثنائية في السباق الذي تألف من 6 أشواط، خصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بمشاركة 85 خيلاً تنافست على جوائز مالية بقيمة 480 ألف درهم.

وقاتلت المهرة «المحروسة» المنحدرة من نسل «مجد العرب» في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، حيث تصدرت منذ البداية إلى النهاية، رغم المحاولات المستميتة التي قامت بها وصيفتها «مميزة»، وسجلت البطلة 1:19:17 دقيقة.

ونال «جوال الوثبة» لسيف عشير المزروعي، وبإشراف أحمد المحيربي، وقيادة فرناندو جارا لقب الشوط الأول لمسافة 2200 متر على لقب جزيرة المارية.

وحصد «سفن سكيس» لحميد عمهي المنصوري، وبإشراف قيس عبود، وقيادة بيرناردو بينيرو جائزة الشوط الثاني لمسافة الميل، على لقب جزيرة ياس.

وأكد «صمود» جدارته في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، على لقب جزيرة دلما، فيما نال «مجالس» كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الخامس، لمسافة 1200 متر، وكلاهما لخالد النابودة بإشراف أرنست أورتيل وقيادة تاج أوشي.

وذهب لقب ختام الأمسية في الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر على لقب جزيرة الريم، للجواد «أدفينشروس» لأحمد بلقاسم، بإشراف علي راشد الرايحي وقيادة ساندور بايفا.



