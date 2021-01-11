«نخبة الأبطال» يعلنون التحدي في «أبوظبي للجولف»

أبوظبي (الاتحاد) - أكد بادراج هارينجتون نجم كأس رايدر الأوروبية، مشاركته في «النسخة 16» لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف 2021، والتي تُقام في نادي أبوظبي للجولف، من 21 حتى 24 يناير الجاري، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن أولى محطات سلسلة رولكس في موسم السباق إلى دبي 2021.

وينضم الكابتن الأيرلندي إلى قائمة الأبطال الكبار، وري ماكلروي، جوستين توماس، مارتن كايمر، شاين لوري، جرايم ماكدويل، جوستين روز، هنريك ستينسون، داني ويليت، معلنين التحدي في البطولة المرموقة التي تشهد استئناف قائمة النقاط الأوروبية للاعبين المستهدفين للتأهل إلى كأس رايدر في ويسكونسن.

وتأكد مشاركة المصنف العاشر على العالم تيريل هاتون، وبطل بطولة موانئ دبي العالمية 2020 مات فيتزباتريك، إلى جانب أبطال كأس رايدر تومي فليتوود وإيان بولتر، والكابتن الأوروبي المنتصر في 2018 توماس بيورن والبطل لي ويستوود.

في المقابل استؤنفت مراحل التأهل لأكبر بطولة للجولف مع قائمة النقاط العالمية في بطولة «سنتري» للأبطال في الجولة الأوروبية الأسبوع الماضي، بينما تستأنف بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف 2021 الأسبوع المقبل قائمة النقاط الأوروبية، وتنتهي فترة التأهل في دورة بي إم دبليو للجولة الأوروبية 12 سبتمبر 2021 في نادي وينتوورث، وهي ثالث بطولة من سلسلة رولكس لهذا الموسم.

ويضم الفريق الأوروبي المكون من 12 لاعباً أول 4 لاعبين من قائمة النقاط الأوروبية، يليهم 5 لاعبين رائدين من قائمة النقاط العالمية. ويقوم الكابتن هارينجتون بعد ذلك بثلاثة اختيارات لإكمال تشكيلته، وهو القرار الذي يتم الكشف عنه في الأسبوع الذي يعقب دورة بي إم دبليو للجولة الأوروبية 2021.

وقال هارينجتون: أتطلع بحماس كبير للتنافس في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي هذا العام، حيث لطالما كانت البطولة مهمة جداً للجولة الأوروبية، خاصة أنها تشكل الآن جزءاً من سلسلة رولكس، لذلك لا يوجد مكان أفضل لنا لاستئناف التأهل لقائمة النقاط الأوروبية، حيث يتنافس اللاعبون لتمثيل فريق أوروبا في كأس رايدر.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: يسعدنا أن نرحب بنخبة نجوم العالم في بطولتنا المميزة التي تؤكد التزام أبوظبي، وحرصها الكبير على مواصلة تنظيم الفعاليات الرياضية ذات المستوى العالمي المرموق، وقال: نستعد بتحضيرات كبيرة بالتعاون مع الجهات المختصة لتنظيم بطولة مثالية من كافة الجوانب، وما تمثله من بداية مهمة لأجندة فعاليتنا الرياضية لعام 2021.

وقال عبدالفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط في الإمارات: تعتبر بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف 2021 واحدة من بطولات الجولف المتميزة حول العالم، والتي تستقطب أفضل لاعبي الجولف، ونتطلع بحماس إلى العودة للمنافسة القوية في بطولة 2021، ويسهم الملعب الذي يضم أبرز نجوم العالم، في إلهام الجيل القادم من محبي رياضة الجولف.