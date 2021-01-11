إقبال جماهيري كبير على شراء تذاكر «ثلاثية جزيرة النزال»

مع الإعلان عن عودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية في منافسات ثلاثية جزيرة النزال من «يو إف سي» على حلبة صالة الاتحاد بجزيرة ياس اعتباراً من السبت المقبل وحتي 24 يناير الجاري، شهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً من عشاق ومحبي الفنون القتالية المختلطة على شراء التذاكر، لحضور ومتابعة ثلاث فعاليات ضخمة.

وأكدت اللجنة المنظمة أنه منذ طرح التذاكر للبيع لم يتبق منها سوى عددٍ محدود لمتابعة.. «ليلة القتال: هولواي ضد كتار»، و«يو إف سي ليلة القتال: شيسا ضد ماجني» يومي 16 و20 يناير، و«يو إف سي: 257 بورييه ضد ماكجريجور» يوم 24 يناير.

واستجابةً للإقبال الكبير للجمهور الحريص على متابعة العودة المرتقبة لكونور ماكجريجور إلى حلبة النزال لمواجهة جديدة مع داستن بورييه في بطولة «يو إف سي 257»، طرح منظمو الفعالية عرضاً مميزاً يتيح للجماهير حضور جميع منافسات ثلاثية جزيرة النزال من «يو إف سي» ضمن باقة واحدة، والتي يمكن الحصول عليها عبر etihadarena.ae وticketmaster.ae.

وتعد منافسات ثلاثية جزيرة النزال من «يو إف سي» الفعالية الافتتاحية للاتحاد أرينا، وهي أكبر أرينا داخلية متعددة الأغراض في المنطقة على ضفاف الواجهة المائية لمنطقة «ياس باي»، والموطن العالمي الجديد لمؤسسة «يو إف سي».

وفيما تفتتح منافسات ثلاثية جزيرة النزال من «يو إف سي» عودة الجماهير إلى الفعاليات الرياضية الحية في المنطقة، فإنها تسلّط الضوء على جاهزية أبوظبي لاستقبال السياح والزوار لتجربة عروضها الاستثنائية ووجهاتها الثقافية والسياحية والترفيهية العصرية.

وأكدت اللجنة المنظمة للحدث أن منافسات ثلاثية جزيرة النزال من «يو إف سي» ستقام وسط تدابير وإجراءات احترازية مشددة، لضمان صحة وسلامة جميع المشجعين ومقاتلي «يو إف سي» ومختلف الجهات المعنية المشاركة في الفعاليات، ومجتمع إمارة أبوظبي على نطاقٍ أوسع.

وتشترط التدابير الاحترازية التي يتم تطبيقها تقديم نتيجة فحصٍ سلبية للكشف عن فيروس كوفيد-19 كشرطٍ إلزامي لدخول الفعالية، مع الالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي في جميع المرافق والأوقات، وغيرها من المعايير التي تنسجم مع الاستجابة التعاونية لمختلف الجهات المعنية في أبوظبي للتصدي لجائحة كوفيد-19.