العنبري.. الاسم المتكرر في «جوائز النجومية»

معتصم عبدالله (دبي)

ترسم جوائز رابطة المحترفين الشهرية، بدوري الخليج العربي، في فئات أفضل لاعب ومدرب وحارس ملامح نجومية موسم 2020-2021، والذي يتأهب للوصول إلى محطة ختام الدور الأول، مع انطلاقة «الجولة 13»، والمقررة يومي الجمعة والسبت المقبلين، والتي تشهد مباريات حتا مع العين، الشارقة مع اتحاد كلباء، شباب الأهلي مع النصر، عجمان مع الفجيرة في يومها الأول، على أن تختتم بمباريات الظفرة مع الوصل، خورفكان مع الجزيرة، والوحدة مع بني ياس.



وتعتمد ترشيحات رابطة المحترفين لنجوم الشهر في دوري المحترفين، على الأرقام والإحصاءات الرسمية لموقع «أوبتا» العالمي الشهير، في الوقت الذي يُفتح فيه الباب أمام الجمهور للتصويت على المرشحين، عبر تطبيق وموقع دوري الخليج العربي، ليُعلن بعدها عن أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية للرابطة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتسلم الفائزون هذه الجائزة قبل انطلاق مباريات فرقهم في الجولة التالية من الدوري.

ولفت عدد من نجوم «دورينا» الأنظار في الشهور الماضية، بوجودهم المستمر في قائمة المرشحين للأفضل، حيث يعد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة «حامل اللقب» والمتصدر الحالي لجدول الترتيب «الاسم الثابت» في كل الترشيحات، علاوة على تتويجه بنجومية أكتوبر 2020 في نتائج التصويت.

وتكرر اسم 5 نجوم مرتين على الأقل، في قائمة المرشحين، أبرزهم عبدالله رمضان لاعب وسط الجزيرة المتوج بنجومية نوفمبر 2020، بجانب منافسته على نجومية ديسمبر ضمن قائمة المرشحين التي جرى الإعلان عنها أمس الأول، وهو ذات الأمر الذي تكرر لثنائي حراسة المرمى علي خصيف قائد الجزيرة، وجمال عبدالله قائد اتحاد كلباء، والمتوج بنجومية الحراسة لشهر نوفمبر 2020.

وتواجد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة الحاصل على نجومية نوفمبر في قائمة المرشحين الأخيرة لديسمبر2020، في المقابل تكرر اسم الروماني دانيل إيسايلا مدرب بني ياس في قائمة المرشحين لأكتوبر وديسمبر 2020.

جوائز الأفضل

أكتوبر 2020

أفضل لاعب: إسماعيل مطر

أفضل مدرب: عبدالعزيز العنبري

أفضل حارس: خالد السناني

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نوفمبر 2020

أفضل لاعب: عبدالله رمضان

أفضل مدرب: مارسيل كايزر

أفضل حارس: جمال عبدالله

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ديسمبر 2020 «المرشحون»

أفضل لاعب: عبدالله رمضان، رامون لوبيز، شوكوروف، ريان مينديز، مبوكو

أفضل مدرب: العنبري، إيسايلا، كايزر

أفضل حارس: علي خصيف، جمال عبدالله، فهد الظنحاني