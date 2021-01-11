«الأبيض».. يدشن «الحقبة الهولندية» بمواجهة العراق

دبي (الاتحاد)

يلتقي المنتخب الأول مع العراق في تجربة دولية، مع بداية رحلة «الأبيض» لاستعادة الثقة، وأيضاً الجهاز الفني بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي يعود إلى المنتخب بعد عام، وتقام المباراة على ملعب الوصل، في الساعة الخامسة مساء.

وبعودة مارفيك يرتدي المنتخب «الثوب الهولندي»، بعد تجربة قصيرة غير ناجحة للكولومبي بينتو الذي لم يقدم أي إضافة فنية، وتعرض «الأبيض» تحت قيادته لنتائج سلبية في تجمعات أكتوبر ونوفمبر، بالخسارة أمام أوزبكستان والبحرين.

وتولى مارفيك القيادة الفنية مطلع يناير الجاري، وسعى للتركيز على الجوانب التكتيكية والفنية، بالإضافة إلى النواحي النفسية، وبحث عن «التوليفة الفنية» المناسبة خلال التدريبات الأخيرة، بما يحقق متطلبات المرحلة.

ويحاول المدرب الدفع بأكبر عدد من اللاعبين للوقوف على قدراتهم بشكل مباشر، ومدى استيعابهم للخطة وطريقة اللعب في ظل البحث عن التجانس والتفاهم بين التشكيلة الأساسية قبل استئناف مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة.

وأكد محمد عبيد حماد مشرف المنتخب، أن «الأبيض» ليس في وضع مريح حالياً في مجموعته، إلا أن حظوظه تظل قوية في التأهل إلى الدور الثالث والحاسم لتصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، في حال تخطي مباراتيه المقبلتين أمام ماليزيا وإندونيسيا، مشدداً على أن الكل يأمل في تحقيق حلم الوصول إلى «المونديال».

ونفى حماد ما تردد بأن مدرب المنتخب لا يتواجد في الدولة، إلا في حال تجمع للمنتخب، لافتاً إلى أن مارفيك قام عقب التعاقد معه بمتابعة جولتين من دوري الخليج العربي، وقام باستدعاء بعض اللاعبين، من خلال متابعاته للمباريات السابقة، مشيراً إلى تواجد الجهاز المعاون لمارفيك ومتابعته للإحصائيات الخاصة باللاعبين ومردودهم ومشاركتهم في البطولات.

وقال حماد: يجب أن نأخذ المنافسة «خطوة بخطوة»، وأن نركز على مباراتي ماليزيا وإندونيسيا، والفرق الأخرى في مجموعة المنتخب ليست أفضل منه، إلا أن «الأبيض» خسر نقاطاً بأخطاء البسيطة، ولو حصل عليها لأصبح في وضعية أفضل، ولكننا نعول على اللاعبين في التعويض، من خلال الجدية والالتزام التي لمسناها فيهم خلال الفترة الماضية.

وكشف حماد أن اختيار مارفيك لتدريب المنتخب مجدداً، جاء لأنه على دراية ومعرفة بكرة الإمارات واللاعبين، وأن عودته قصرت المدة، لافتاً إلى أن البرنامج السابق كان يتضمن خوض وديتين خلال المعسكر الحالي، لكن مارفيك رأى الاكتفاء بواحدة فقط.

وشدد على أنه من حق الشارع الرياضي مطالبة المنتخب بمواصلة التصفيات، مشيراً إلى أن المنتخبات التي تتواجد مع «الأبيض» ليست تاريخياً أفضل منه، وفي المقابل يجب عليهم في المنتخب التعامل مع الأمور بالجدية والمثابرة ومضاعفة الجهد من الملاعبين خلال المسابقات المحلية.

وأكد مشرف المنتخب أن باب المنتخب مفتوح لأي لاعب يستحق الاختيار في المرحلة المقبلة، ومارفيك اختار خلال المعسكر قائمة موسعة تحسباً لأي طارئ.

وبشأن خوض «وديات» سابقة مع منتخبات ليست بالمستوى المطلوب، أكد حماد أن التجارب لا تكون متاحة دائماً، بالنسبة للمباراة التي يخوضها «الأبيض» مع العراق، فإن الكل يتطلع للعب مع «أسود الرافدين» لأنه يتمتع ببنية جسمانية وحتى من ناحية المهارات.

وأشار إلى أن التجمع المقبل للمنتخب في فبراير المقبل لمدة 4 أيام من 6 إلى 10 فبراير.

وبخصوص إمكانية خوض ودية أخرى خلال التجمع المقبل، أكد حماد أنه حتى الآن لا توجد ضمن البرنامج مباراة ودية، نظراً لضيق الوقت.

وأشار علي خصيف حارس «الأبيض» إلى قوة مباراة اليوم أمام العراق، لأن المنتخب الشقيق يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين المتميزين، مما يحفز لأداء قوي، يكون بمثابة احتكاك قوي، ورسالة اطمئنان إلى الجماهير، بأن «الأبيض» جاهز، ومستعد جيداً لاستكمال التصفيات الآسيوية، تحت قيادة مارفيك الذي أحسن إعداد وتجهيز اللاعبين خلال المعسكر.

وقال: ندرك أهمية وصعوبة المرحلة المقبلة، وإذا كانت المهمة صعبة لاحتلال المركز الرابع في المجموعة السابعة بـ 6 نقاط، ولكنها ليست مستحيلة، وتتطلب من اللاعبين المزيد من الجهد، والتركيز مع تكاتف الجميع خلف المنتخب، خلال الفترة المقبلة، سعياً للتمسك بأمل التأهل إلى كأس آسيا والدور الحاسم من تصفيات المونديال.

وأكد كايو كانيدو مهاجم المنتخب أهمية مباراة اليوم أمام العراق، نظراً لأن المنافس من المنتخبات الآسيوية القوية والاحتكاك معه مفيد للفريق، في اكتساب خبرات إضافية، وزيادة الجاهزية الفنية، قبل انطلاقة باقي مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة، مبدياً فخره بارتداء قميص «الأبيض» والدفاع عن شعاره مع باقي اللاعبين، وقال: المنتخب أمامه مهمة صعبة ممثلة في خوض 4 مباريات مصيرية أمام ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام، والفريق في أمس الحاجة إلى الفوز سعياً لاجتياز تلك المرحلة من التصفيات، وأشار إلى تجاوب اللاعبين مع فكر مارفيك، وأن جميع اللاعبين في معنويات عالية، بمزيد من الجهد والتكاتف سينجح المنتخب في تحقيق طموحات جماهيره والتأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات.