يحدث في دورينا.. صاحب أعلى «استحواذ» يحتل المركز الثامن!

مصطفى الديب (أبوظبي)

يعتقد الكثيرون أن الاستحواذ ربما يكون عاملاً في حسم المباريات وأحياناً البطولات، إلا أنه في دوري الخليج العربي لم ينصف جدول ترتيب الأندية الأكثر استحواذاً، حيث إن شباب الأهلي صاحب النسبة الأكبر في «دورينا» بـ 65%، يحتل المركز الثامن في ترتيب البطولة، كما أنه ليس من الفرق صاحبة أقوى هجوم، ويأتي خامساً مناصفة مع الوصل «23 هدفاً»، وكذلك على الصعيد الدفاعي جاء «الفرسان» سادساً في قائمة أقوى دفاع، بعد أن استقبلت شباكه 16 هدفاً، بواقع 1.33 هدف في المباراة.

ويأتي النصر وصيفاً في قائمة الأكثر استحواذاً بـ 62 %، وجاء «العميد» ثالثاً في الترتيب، والجزيرة ثالثاً في السيطرة بـ 61 %، الوصيف في الترتيب، بعد مرور 12 جولة، والشارقة رابعاً ليكون «ملك التوازن» بـ 50%، إلا أن انتهاجه هذه الاستراتيجية جعلته يتربع على قمة الترتيب بفارق نقطتين عن الجزيرة، كما أنه ثاني أقوى هجوم «25 هدفاً»، وثاني أقوى دفاع، واستقبلت شباكه 11 هدفاً، ويحتل خورفكان والفجيرة «خامس» الاستحواذ بـ 48 %، ويحتلان المركزين 11 و12، وبعدهما بني ياس والوصل بـ 46 %، واحتل «السماوي» رابع جدول البطولة، فيما حل الإمبراطور تاسعاً، واعتلى بني ياس صدارة أقوى دفاع، بعد أن استقبل 10 أهداف فقط في 12 مباراة، وجاء حتا متذيل ترتيب الجدول في المركز الحادي عشر بنسبة استحواذ 44%، وحل عجمان في المركز قبل الأخير بـ 39 %، فيما كان الظفرة مفاجأة الترتيب، حيث كان أقل الفرق استحواذاً على الكرة بـ 38%، لكنه احتل المركز العاشر في الترتيب.

وأكدت نسب الاستحواذ أن الطريقة المتوازنة، هي الأكثر «ربحية» حتى «الجولة 12»، باعتلاء الشارقة الصدارة، رغم أنه ليس الأكثر سيطرة، ونجح فكر المدرب عبدالعزيز العنبري الذي دائماً ما يلعب على التوازن بين الدفاع والهجوم، والاعتماد على المرتدات في قلب النتائج لمصلحته دائماً.