«الدراجة العربية» يعتمد خطة 2021-2023

الشارقة (الاتحاد)

ترأس الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات رئيس مجلس إدارة مركز إعداد وتطوير كوادر الدراجة العربية، الاجتماع الأول للمركز، بحضور الأعضاء، ومديره العام المستشار إسماعيل سالم الحوسني.

واستعرض الاجتماع بنود جدول الأعمال، والموافقة عليها، والمتمثلة في الخطة التشغيلية للأعوام 2021-2023، والدورات والبرامج التدريبية المقترحة للعام الحالي، وأيضاً الميزانية التشغيلية المقترحة، والاستماع لعدد من المقترحات التي تقدم بها الأعضاء، والتي تخدم عمل المركز خلال المرحلة المقبلة، وتقرر اعتمادها، وتكليف مدير عام المركز، لتضمينها في الخطة التشغيلية لكي يتم العمل على تنفيذها وفق البرنامج الزمني المعتمد.