البريميرليج.. ممنوع «العناق» وتبادل القمصان

أنور إبراهيم (القاهرة)

تلقت أندية الدوري الإنجليزي تعليمات جديدة بالإرشادات الخاصة بالإجراءات الاحترازية الإضافية الواجب اتباعها من الآن فصاعداً في مباريات الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، سواء في الملعب أو داخل غرف الملابس. وذكرت شبكة سكاي سبورت وصحيفة الجارديان، أن رابطة الدوري الإنجليزي أرسلت إيميلات إلى أندية المسابقة العشرين، بهذه التعليمات الجديدة التي فرضتها السلطات الصحية، وفي مقدمتها منع تبادل القمصان بعد انتهاء المباريات، وتشديد عقوبة المصافحة بالأيدي أو العناق، بعد إحراز الأهداف، وضرورة التزام اللاعبين بإجراءات التباعد وفقاً للبروتوكول الصحي الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر أن هذه التعليمات الجديدة جاءت بعد تصاعد موجة انتشار الفيروس في إنجلترا، ومن أجل تجنب اللجوء إلى إيقاف المسابقة تماماً أو تأجيلها، وأن الموظفين المنوط بهم تنفيذ هذه التعليمات، سيقومون بأنفسهم بالتحقق من ذلك حتى داخل غرف الملابس.

وقالت رابطة الدوري إنها تخشى على صورتها، ويساورها القلق بشأن تداعيات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ما دفعها للحديث بلهجة حادة مع الأندية بشأن التجاوزات التي ارتكبها بعض اللاعبين في احتفالات الأعياد، وطالبت الأندية بضرورة القيام بدورها بالتحقيق في أي انتهاكات أو خروقات لهذه الإجراءات الإضافية، وعدم التردد في توقيع عقوبات على المخالفين.