فيكتور يواجه المصنف الثامن في تمهيدي «الماسترز»

أبوظبي (الاتحاد)

يلتقي فيكتور فيكتور سكفروتوف لاعب المنتخب الوطني مع الأوزبكي توريف خيكمتلوخ المصنف ثامناً، مساء اليوم في أولى مبارياته ضمن منافسات وزن تحت 73 كجم، في بطولة الدوحة للماسترز للجودو، ويحتل فيكتور المركز الـ 20 في التصنيف، بينما خلت قائمة منافسات وزن تحت 100 كجم من اسم لاعبنا ايفان الذي كان ضمن القائمة الاحتياطية في وزن.

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، اللاعب فيكتور على ضرورة تقديم مستوى مميز في هذه البطولة التي تمثل باكورة بطولات الاتحاد الدولي المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو بعد استئناف نشاطه.

وتضم مجموعة فيكتو 30 لاعباً في مقدمتهم الياباني هاشميتو المصنف الأول في ذلك الوزن والثاني عالمياً، والمصري محمد محيي الدين المصنف 33 عالمياً، وكانت مراسم القرعة جرت أمس عن بُعد، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فايزر والكويتي عبيد العنزي نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي وخالد العطية رئيس الاتحاد القطري ورئيس لجنة الحكام.

وتشهد بطولة ماسترز الدوحة تواجد أفضل 16 لاعباً ولاعبة من المصنفين الأوائل عالمياً في كل وزن، ويشارك فيها 399 لاعباً من 70 دولة من بينها 6 دول عربية هي الإمارات، مصر، المغرب، الجزائر، تونس وقطر، وتقتصر المنافسة فيها على 7 أوزان.