«الأبيض» جاهز لتجربة «أسود الرافدين»

معتز الشامي (دبي)

يكثف المنتخب استعداداته للقاء العراق ودياً غداً، على ملعب نادي الوصل في زعبيل، ضمن معسكره المغلق في دبي، ويختتم «الأبيض» تدريباته مساء اليوم، وسط معنويات مرتفعة، من جميع اللاعبين الذين شاركوا في الحصة التدريبية الأساسية، أمس، فيما عدا بعض حالات الإصابة الطفيفة التي فضل الجهاز الفني إراحتها منعاً لتفاقمها.

وأكد المدرب الهولندي مارفيك جاهزية «الأبيض» لمباراة العراق، والتي تأتي استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، وقال: معنويات اللاعبين عالية، بعد خوض غمار التدريبات الماضية، وأن العراق من المنتخبات القوية، التي نأمل الاستفادة من الاحتكاك بها في ختام المعسكر المحلي الحالي.

وعن أسباب عدم لعب أكثر من «ودية» في التجمع الحالي، قال: فضلت خوض مباراة واحدة أمام العراق، والتركيز فيها، والاستفادة منها فنياً، حتى لا نعرض اللاعبين للإرهاق، بلعب أكثر من مباراة، خاصة أن الموسم وصل إلى المنتصف، ونهاية الدور الأول، بالإضافة إلى ضيق الوقت الخاص بالتجمع والتحضيرات، وكل مباراة تحتاج إلى 3 أيام من الإعداد والتجهيز، وهو ما قد يؤثر على خطط الجهاز الفني واللاعبين.

وفيما يتعلق بالتغييرات المنتظرة، قال مارفيك: جميع اللاعبين جاهزون، والتشكيلة تجمع بين عنصري الشباب والخبرة، ونأمل أن يقدم الجميع المستوى الطيب الذي يرضي الجماهير.