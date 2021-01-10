«التحكيم الرياضي» يعقد اجتماعين مع اتحاد الكرة

دبي (وام)

يواصل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي الاجتماع مع الجهات الرياضية والمعنية وذات العلاقة به، خاصة بعد اعتماده النظام الأساسي والقواعد الإجرائية التي تحدد بصورة دقيقة آليات عمله وطرق التوفيق وفض المنازعات، باعتباره صاحب الولاية الحصرية والنهائية لفض المنازعات الرياضة داخل الدولة.

وأكد ضرار بالهول نائب رئيس مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، أنه تم عقد اجتماعين مع اتحاد كرة القدم، من أجل الاتفاق على خطوات توفيق الأوضاع الخاصة بأنظمة عمل الاتحاد، لكي تتوافق مع النظام الأساسي والقواعد الإجرائية الخاصة بالمركز، فيما يتعلق بطرق فض المنازعات الرياضية وخطوات الاستئناف على القرارات النهائية الصادرة عن اللجان القضائية بالاتحاد.

وقال: سادت الاجتماعين أجواء ممتازة، وسافرت عن التفهم الكامل لطبيعة عمل المركز واختصاصه الولائي في نظر المنازعات والقرارات النهائية المستأنف عليها من الاتحاد، كما تم الاتفاق على ضرورة تعديل بعد الجوانب القانونية في لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم بما يتوافق مع اختصاصات المركز وفقاً لنص المادة 18 من القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016، في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والتي تنص على أنه «على الجهات العاملة تضمين لوائحها ونظمها الأساسية، ما يفيد اختصاص المركز دون غيره بالتوفيق في المنازعات الرياضية والفصل فيها عن طريق التحكيم، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون».

وتم التأكيد على ما نصت عليه المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016 في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والتي تنص على أن الأحكام والقرارات والمحاضر الصادرة عن المركز نهائية ومشفوعة بالنفاذ المعجل ولها قوة السند التنفيذي.